Belum Ada Garansi dan Dealer, iCar V23 Tetap Ramai Dipesan di Indonesia

JawaPos.com - Kemunculan iCar V23 di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 langsung mencuri perhatian pecinta otomotif Tanah Air. Meski belum memiliki dealer resmi, harga final, hingga skema garansi di Indonesia, mobil bergaya SUV retro futuristik ini justru sudah mengantongi ratusan pemesanan dari konsumen.

Seperti diketahui debut iCar V23 di Indonesia melalui International Motor Show (IIMS) 2026 sempat menjadi salah satu kejutan di pasar otomotif nasional tahun ini. Mobil listrik bergaya off-road modern tersebut sukses menarik perhatian pengunjung meski statusnya masih belum sepenuhnya resmi dipasarkan di Indonesia.

Head of Marketing iCar Indonesia, Metta Yunita, mengatakan jumlah pemesanan iCar V23 saat ini sudah melampaui 300 unit sejak pertama kali diperkenalkan di IIMS 2026.

"Angka pemesanan terus bertambah meski perusahaan belum mengumumkan harga resmi kendaraan maupun membuka jaringan dealer secara penuh di Indonesia," ujarnya disela-sela test drive bersama awak media di kawasan Sentul Bogor, (21/9).

Varian warna mobil iCar V23. (Dony/JawaPos.com)

Metta menyebut antusiasme konsumen terhadap iCar V23 cukup tinggi karena desain mobil yang unik dan berbeda dibanding mobil listrik lain di pasaran.

Desain Menjadi Daya Tarik SUV listrik bergaya boxy berbalut gaya retro mengingatkan pada mobil off-road klasik, dipadukan sentuhan futuristik khas kendaraan listrik modern.

Selain desain, potensi modifikasi disebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat iCar V23 cepat menarik perhatian komunitas otomotif Indonesia.

Berdasarkan hasil komunikasi dengan konsumen, banyak calon pembeli tertarik karena mobil tersebut dinilai mudah dipersonalisasi sesuai karakter pemiliknya.

Tren modifikasi kendaraan listrik sendiri mulai berkembang di Indonesia, terutama di kalangan pengguna muda yang ingin tampil berbeda lewat kendaraan bergaya unik dan fleksibel untuk dimodifikasi.