Belum Ada Garansi dan Dealer, iCar V23 Tetap Ramai Dipesan di Indonesia

Mobil listrik iCar V23 yang laris diburu konsumen. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kemunculan iCar V23 di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 langsung mencuri perhatian pecinta otomotif Tanah Air. Meski belum memiliki dealer resmi, harga final, hingga skema garansi di Indonesia, mobil bergaya SUV retro futuristik ini justru sudah mengantongi ratusan pemesanan dari konsumen.
Seperti diketahui debut iCar V23 di Indonesia melalui International Motor Show (IIMS) 2026 sempat menjadi salah satu kejutan di pasar otomotif nasional tahun ini. Mobil listrik bergaya off-road modern tersebut sukses menarik perhatian pengunjung meski statusnya masih belum sepenuhnya resmi dipasarkan di Indonesia.
Head of Marketing iCar Indonesia, Metta Yunita, mengatakan jumlah pemesanan iCar V23 saat ini sudah melampaui 300 unit sejak pertama kali diperkenalkan di IIMS 2026.
"Angka pemesanan terus bertambah meski perusahaan belum mengumumkan harga resmi kendaraan maupun membuka jaringan dealer secara penuh di Indonesia," ujarnya disela-sela test drive bersama awak media di kawasan Sentul Bogor, (21/9).
Metta menyebut antusiasme konsumen terhadap iCar V23 cukup tinggi karena desain mobil yang unik dan berbeda dibanding mobil listrik lain di pasaran.
SUV listrik bergaya boxy berbalut gaya retro mengingatkan pada mobil off-road klasik, dipadukan sentuhan futuristik khas kendaraan listrik modern.
Selain desain, potensi modifikasi disebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat iCar V23 cepat menarik perhatian komunitas otomotif Indonesia.
Berdasarkan hasil komunikasi dengan konsumen, banyak calon pembeli tertarik karena mobil tersebut dinilai mudah dipersonalisasi sesuai karakter pemiliknya.
Tren modifikasi kendaraan listrik sendiri mulai berkembang di Indonesia, terutama di kalangan pengguna muda yang ingin tampil berbeda lewat kendaraan bergaya unik dan fleksibel untuk dimodifikasi.
Metta menjelaskan konsumen saat ini juga semakin mudah mendapatkan informasi kendaraan melalui media sosial dan internet, sehingga ketertarikan terhadap iCar V23 berkembang cukup cepat meski brand tersebut belum memiliki infrastruktur penjualan lengkap di Indonesia.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah