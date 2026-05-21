Wuling Hadirkan Pameran Bertemakan Disney dan Marvel

JawaPos.com - Wuling Motors (Wuling) resmi memulai pameran “Amayzing Deals” dengan mengedepankan nuansa berbeda yakni Disney dan Marvel untuk menyambut musim liburan sekolah dan program Back to School 2026 di di Atrium The Forum Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 20–24 Mei 2026.

Dalam pameran ini, Wuling menyajikan delapan unit kendaraan dan tiga model yang sudah diberikan sentuhan karakter ikonik Disney dan Marvel.

Kehadiran mobil-mobil bertema karakter populer tersebut menjadi daya tarik utama pengunjung, khususnya keluarga dan anak-anak yang memadati area pameran.

“Semangat ini kami hadirkan juga dalam rangka memeriahkan periode liburan sekolah yang akan datang,” kata Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian dalam keterangan resminya, Kamis (21/5).

Kendaraan yang mengusung karakter Disney tersebut adalah Mitra EV yang tampil layaknya school bus dengan balutan karakter Disney dan Marvel.

Selain itu, Wuling juga menghadirkan Darion yang sudah tampil dengan tema Frozen lengkap dengan nuansa khas kerajaan es, serta Eksion yang tampil sporty dengan desain karakter Spider-Man dari Marvel.

“Dalam pameran ini, kami menghadirkan nuansa yang unik. Karena selain ada Eksion, kami menampilkan beberapa unit Wuling yang nantinya berpartisipasi dalam campaign Disney di periode Back To School mendatang,” ujar dia.