Isi Libur Sekolah dengan Aktivitas Seru, Coba Giant Snake dan Ladder Adventure hingga Ice Skating di Mal Jakarta

JawaPos.com - Musim liburan sekolah menjadi momen bagi banyak keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Tak harus bepergian ke luar kota, pusat perbelanjaan kini juga menghadirkan berbagai aktivitas yang memadukan hiburan dan edukasi bagi anak-anak.

Mulai dari kelas memasak, olahraga, seni, literasi digital, hingga wahana permainan interaktif dapat menjadi pilihan untuk mengisi liburan dengan kegiatan yang lebih produktif.

Salah satu destinasi yang menawarkan beragam aktivitas tersebut adalah Mal Taman Anggrek melalui penyelenggaraan "Summer Camp with Care Bears", event berlisensi resmi Care Bears pertama di Indonesia. Program yang berlangsung di Center Atrium hingga 12 Juli 2026 itu menghadirkan berbagai wahana bermain, kelas pengayaan, hingga pertunjukan keluarga yang dirancang untuk menemani anak-anak selama masa liburan sekolah.

“Mengonsepkan seluruh zona aktivitas ini sebagai ruang bermain yang

aman serta produktif. Kolaborasi melalui rangkaian kelas edukasi gratis bersama

para tenant diharapkan dapat membuat momen liburan sekolah yang tidak hanya

berkesan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata bagi anak-anak dan

orang tua,” kata Mall Taman Anggrek dalam keterangannya.

Ada Giant Snake & Ladder Adventure

Salah satu daya tarik utama yang paling ramai dikunjungi adalah Giant Snake & Ladder Adventure. Permainan ular tangga raksasa yang dikemas secara interaktif tersebut dirancang untuk melatih keberanian sekaligus mengembangkan kemampuan motorik anak usia tiga hingga sembilan tahun.

Anak-anak dapat mengikuti permainan tersebut tanpa dipungut biaya dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran di Customer Service (CS) Main Lobby.

Tak hanya menghadirkan permainan, rangkaian Summer Camp with Care Bears juga dikemas sebagai ruang belajar yang menyenangkan melalui berbagai aktivitas interaktif dan kelas edukasi hasil kolaborasi dengan tenant-tenant yang berada di Mal Taman Anggrek.

Konsep tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman liburan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu merangsang kreativitas, kecerdasan, serta keterampilan anak. Seluruh area aktivitas dirancang sebagai ruang bermain yang aman sekaligus produktif, sehingga anak-anak dapat menikmati liburan sambil memperoleh pengalaman belajar baru.