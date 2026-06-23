4 Ide Seru untuk Isi Liburan Sekolah, Playdate Bareng Teman di Mall

Ide bermain salju untuk playdate. (ist)
JawaPos.com – Selain berwisata bersama keluarga, libur sekolah masih bisa diisi bareng teman-teman dengan kegiatan seru di dalam kota. Orang tua bisa mengagendakan playdate di mall bareng teman-teman sekolah anak dengan kegiatan seru.
Misalnya bermain bersama dengan karakter kartun hingga mengikuti lomba kreativitas. Seperti yang dihadirkan di mal-mal Lippo Malls Indonesia (LMI). Mengangkat tema Season of Adventure, anak-anak akan disuguhkan rangkaian kegiatan yang tak hanya senang tapi juga edukatif bagi anak-anak serta keluarga.
“Tidak hanya menghadirkan hiburan melalui karakter-karakter favorit anak, kami juga menghadirkan berbagai aktivitas yang bermanfaat, edukatif, dan dapat dinikmati bersama seluruh anggota keluarga,” ujar Santiwati Basuki, Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia.
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Melalui konsep yang menggabungkan hiburan dan edukasi, kegiatan di mal dapat memberikan pilihan aktivitas yang lebih beragam bagi anak-anak. Tentunya ini menciptakan pengalaman liburan yang berkesan bagi anak-anak sebelum kembali memasuki tahun ajaran baru. Berikut 4 kegiatan seru untuk agenda playdate anak.
1. Bertemu dengan tokoh karakter kartun
Bermain dengan tokoh kartun bisa menjadi kegiatan menyenangkan bagi anak. Karakter yang selama ini hanta terlihat di layar gadget, kini bisa disapa dan bermain bersama. Berbagai karakter internasional dan regional akan hadir secara eksklusif di sejumlah mal yang dikelola Lippo Malls Indonesia, antara lain: Minions di Lippo Mall Puri, Tuti & Friends di Lippo Mall Nusantara, Sesame Street di Lippo Mall Kemang, Hello Jadoo di Gajah Mada Plaza, Baby Tree di Senayan Park, Moko di Lippo Mall Cikarang, dan Robocarpoly di Plaza Medan Fair, Medan.
2. Aktivitas bertema Otomotif
Jika anak Anda laki-laki, kegiatan dengan tema otomotif bisa jadi pilihan. Misalnya, kompetisi Hot Wheels, Toys Fair bersama Mattel, Hot Wheels, dan Kidz Station, serta kompetisi Pokémon Mezastar seperti yang ada di Sun Plaza.
3. Wahana Edukatif
Bagi anak Anda yang suka berpetualang, tak ada salahnya mencoba wahana edukatif bersama teman-temannya. Misalnya m wahana edukatif bertajuk Jungle Zoo di Palembang Square Mall, dengan menghadirkan animatronic satwa raksasa, satwa eksotis, aktivitas edukatif, dan berbagai kegiatan interaktif.
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