Penjualan Mobil Listrik di Jatim Melonjak 3,8 Kali Lipat, Indomobil Bidik 200 SPK di Surabaya

JawaPos.com - Tren kendaraan listrik di Jawa Timur terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Indomobil Dealers Group mencatat penjualan mobil listrik di Jawa Timur pada kuartal I 2026 melonjak hingga 3,8 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Bahkan di Surabaya, kenaikannya disebut menembus lebih dari empat kali lipat.

CEO Indomobil Dealers Group Santiko Wardoyo menyebut, lonjakan tersebut dipicu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap efisiensi biaya operasional kendaraan listrik dibanding mobil berbahan bakar konvensional.

“Kalau saya lihat dan bandingkan data kuartal pertama tahun 2025 dengan kuartal pertama tahun 2026, di Jawa Timur itu kenaikannya sekitar 3,8 kali lipat. Di Surabaya sendiri bahkan naiknya lebih dari 4 kali lipat,” ujarnya saat pembukaan Indomobil Expo Surabaya di Pakuwon Mall, Selasa (19/5).

Santiko menyebut total populasi kendaraan listrik di Jawa Timur saat ini sudah berada di kisaran 2.500 unit. Angka tersebut diyakini masih akan terus bertumbuh seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem kendaraan listrik.

Menurut dia, faktor utama yang mendorong pertumbuhan EV bukan hanya harga BBM, melainkan biaya penggunaan yang jauh lebih hemat. Mulai dari efisiensi energi, biaya servis, hingga pajak kendaraan. “Mobil EV tidak menggunakan oli. Dari sisi servis dan biaya operasional jelas lebih ekonomis dibanding kendaraan konvensional,” katanya.