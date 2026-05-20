10 Oleh-Oleh Khas Jember: Manisnya Suwir Suwir dan Prol Tape yang Legit, Wajib Anda Borong Saat Liburan

JawaPos.com-Jember menjadi salah satu kota di ujung Timur Jawa. Jember memiliki banyak pesona dan daya tarik, salah satunya adalah wisata kulinernya.

Mulai dari wedang cor sampai nasi langgi yang khas membuat kota Jember selalu menyimpan cerita di balik cita rasa masakannya.

Tidak hanya makanan berat, Jember juga sayang dilewatkan begitu saja tanpa membawa pulang ragam oleh-oleh khas.

Kota yang juga terkenal dengan olahan tape yang lezat dan berbeda ini memiliki berbagai produk berbahan dasar tape dengan variasi yang beragam.

Mulai dari prol, suwir-suwir, pia, sampai wedang cor yang melegenda.

Merangkum ulasan dari kanal YouTube @BansosPedia, berikut daftar oleh-oleh yang sayang jika dilewatkan begitu saja saat anda ke Kota Jember.

Suwir Suwir

Suwir-Suwir merupakan camilan manis khas Jember. Makanan ini berbahan dasar dari tape namun memiliki tekstur seperti dodol. Suwir-Suwir kini memiliki beragam varian rasa, mulai dari original, durian, coklat, pandan, dan stroberi.

Prol Tape

Prol tape merupakan kue khas Jember. Prol tape sekilas mirip dengan bronis, namun terdapat potongan tape di dalam adonan dengan cita rasa tape singkong yang cukup kuat. Prol tape semakin lezat dengan topping kismis dan keju di atasnya. Saat ini, prol tape telah dimodifikasi dalam berbagai rasa, tidak hanya yang original.

Pia Tape