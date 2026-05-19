Ini Alasan BYD Belum Naikkan Harga Mobil meski Rupiah Terus Terpuruk

JawaPos.com – PT BYD Motors Indonesia memastikan belum memiliki rencana untuk menaikkan harga kendaraan listriknya di pasar nasional meskipun pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi memengaruhi biaya produksi dan operasional industri otomotif.

Kepala Hubungan Masyarakat dan Pemerintah PT BYD Motors Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan bahwa perusahaan sudah melakukan berbagai perhitungan matang sebelum memutuskan berinvestasi di Indonesia. Karena itu, kondisi fluktuasi ekonomi dan nilai tukar telah masuk dalam skenario bisnis perusahaan.

“Kita telah memikirkan kondisi-kondisi ini melalui comprehensive study dan sampai saat ini kami masih tetap positif dan confident dengan strategi yang kami miliki, baik secara produk, harga, juga promosi-promosi yang kami akan lakukan,” ujar Luther saat ditemui di kawasan PIK, Jakarta Utara, Senin (18/5).

Meski demikian, Luther tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian harga di masa mendatang apabila situasi ekonomi berubah. Namun, langkah tersebut belum menjadi bagian dari strategi jangka pendek perusahaan.

“Kalau ditanya potensi mungkin saja, tapi saat ini tidak dalam strategi jangka pendek kami,” lanjutnya.

Di sisi lain, BYD saat ini tengah menyelesaikan pembangunan fasilitas perakitan kendaraan di Subang, Jawa Barat. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 150 ribu unit per tahun dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.

Proses pembangunan pabrik disebut sudah memasuki tahap akhir. ’’Kehadiran fasilitas produksi lokal itu diharapkan dapat mendukung efisiensi distribusi sekaligus memenuhi permintaan kendaraan listrik yang terus tumbuh di Indonesia,’’ ujar dia.

