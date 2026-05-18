Xiaomi YU7 GT Resmi Meluncur 21 Mei, SUV Listrik 990 HP Siap Tantang Tesla

JawaPos.com - Xiaomi kembali bikin gebrakan di industri otomotif listrik. Setelah sukses lewat sedan SU7, raksasa teknologi asal Tiongkok itu siap meluncurkan Xiaomi YU7 GT pada 21 Mei 2026.

SUV listrik performa tinggi ini hadir dengan tenaga hampir 1.000 hp dan kecepatan maksimum hingga 300 km/jam.

YU7 GT menjadi SUV listrik terbaru Xiaomi yang dirancang untuk mengutamakan performa dan pengalaman berkendara. Mobil ini menggunakan sistem dual motor AWD dengan tenaga gabungan mencapai 990 hp.

Motor depan menghasilkan tenaga 288 kW, sementara motor belakang menyumbang 450 kW. Kombinasi tersebut membuat SUV ini diklaim mampu melesat hingga 300 km/jam.

Tak hanya bertenaga, Xiaomi YU7 GT juga menawarkan daya jelajah tinggi. Berdasarkan pengujian standar CLTC, SUV listrik ini mampu menempuh jarak hingga 705 kilometer dalam sekali pengisian baterai penuh.

Dari sisi desain, YU7 GT mengusung tampilan sporty khas keluarga Xiaomi Auto. Bagian depan tampil agresif dengan lampu utama bergaya “waterdrop” yang menjadi identitas desain Xiaomi.

Untuk mendukung aerodinamika, Xiaomi menyematkan splitter depan besar, diffuser belakang sporty, serta detail khusus GT. Bagian belakang juga dilengkapi spoiler ducktail dan lampu belakang model halo yang terlihat modern.

Profil sampingnya dibuat lebih aerodinamis dengan penggunaan kaca spion frameless dan handle pintu elektrik model rata bodi. Xiaomi menyebut SUV ini memiliki sistem aliran udara canggih dengan 10 jalur aerodinamika dan 19 ventilasi udara.

Menariknya, Xiaomi juga dikabarkan sedang menyiapkan varian YU7 dengan harga lebih terjangkau. Model tersebut diperkirakan ikut diperkenalkan bersamaan saat peluncuran resmi nanti.