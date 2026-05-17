BYD Racco Siap Guncang Pasar Kei Car Jepang, Kabin Mungilnya Penuh Fitur Modern

JawaPos.com - BYD mulai menunjukkan keseriusannya menguasai pasar mobil listrik mungil Jepang lewat kemunculan desain interior BYD Racco.

Mobil listrik bergaya kei car ini hadir dengan kabin kompak namun sarat fitur modern, mulai dari layar floating, jok berpemanas, hingga pintu geser elektrik yang identik dengan mobil perkotaan praktis di Negeri Sakura.

Dengan harga sekitar Rp268 jutaan, BYD Racco diprediksi bakal menjadi penantang serius di segmen kei car listrik yang tengah berkembang pesat.

Seperti dilansir dari Car News China, bagian interior BYD Racco mengusung tata letak khas kei car Jepang. Tuas transmisi ditempatkan pada konsol tengah berukuran ringkas, sementara posisi kursi depan dibuat cukup rapat untuk memaksimalkan ruang kabin.

Dari bocoran foto sebelumnya, mobil listrik perkotaan ini juga diketahui memiliki sandaran tangan kecil di area depan.

Untuk menunjang kenyamanan, BYD Racco dibekali layar sentuh model floating dan panel instrumen digital LCD. Pengaturan pendingin udara tetap menggunakan tombol fisik sehingga lebih praktis dioperasikan.

Mobil ini turut menyediakan port pengisian daya 12V, USB, dan Type-C. Pada bagian konsol tengah tersedia beberapa ruang penyimpanan, termasuk kompartemen terbuka di bagian atas serta laci penyimpanan tambahan.

Seperti kebanyakan kei car lainnya, Racco memiliki kaca depan berukuran tinggi guna meningkatkan visibilitas pengemudi. Mobil ini juga menggunakan setir tiga palang lengkap dengan tombol multifungsi.

Fitur lain yang disematkan meliputi sun visor, jendela elektrik, pengaturan spion elektrik, hingga kursi depan berpemanas. Joknya dibalut material kulit sintetis berwarna putih, sementara di sisi pengemudi tersedia tempat khusus untuk menyimpan kacamata.