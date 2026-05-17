7 Komponen Mobil yang Wajib Dicek usai Libur Panjang, Jangan Sampai Mogok Mendadak

JawaPos.com – Libur panjang sering dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian jarak jauh menggunakan mobil pribadi. Mulai dari mudik, road trip, hingga liburan keluarga ke luar kota membuat kendaraan bekerja lebih berat dibanding penggunaan harian biasa.

Setelah menempuh perjalanan panjang, pemilik kendaraan sebaiknya tidak langsung membiarkan mobil digunakan tanpa pemeriksaan. Ada sejumlah komponen penting yang wajib dicek untuk memastikan kondisi kendaraan tetap prima dan aman dipakai beraktivitas kembali.

Berikut tujuh komponen mobil yang perlu diperiksa setelah libur panjang:

1. Oli Mesin Oli mesin menjadi komponen pertama yang wajib dicek setelah mobil dipakai perjalanan jauh. Pelumas bekerja ekstra menjaga suhu dan gesekan mesin selama perjalanan.

Periksa volume dan warna oli menggunakan dipstick. Jika warna oli sudah terlalu hitam atau volumenya berkurang drastis, sebaiknya segera lakukan penggantian agar performa mesin tetap optimal.

2. Kondisi Ban Ban menjadi satu-satunya komponen yang langsung bersentuhan dengan jalan. Perjalanan jauh dengan muatan penuh biasanya membuat tekanan dan permukaan ban bekerja lebih keras.