Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, 131 Ribu Penumpang Padati Bandara Soekarno-Hatta Hari Ini

Ilustrasi antrean penumpang pada puncak arus mudik Lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Istimewa)
JawaPos.com - Arus perjalanan libur panjang Kenaikan Isa Al-Masih terasa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis (14/5). Total sebanyak 131.324 penumpang diperkirakan melakukan perjalanan melalui bandara tersibuk di Indonesia tersebut dalam satu hari.
Lonjakan mobilitas masyarakat terlihat dari tingginya jumlah penerbangan yang mencapai 922 penerbangan, terdiri dari 460 penerbangan keberangkatan dan 462 kedatangan. Mayoritas penumpang memanfaatkan momentum long weekend untuk bepergian ke berbagai destinasi domestik maupun internasional.
Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudistiawan, mengatakan aktivitas operasional bandara berjalan normal meski terjadi peningkatan pergerakan penumpang selama periode libur panjang.
Secara data, Terminal 3 menjadi terminal dengan aktivitas paling padat, terutama untuk penerbangan domestik. Tercatat sebanyak 245 penerbangan domestik beroperasi dari terminal tersebut dengan jumlah penumpang mencapai 32.624 orang.
Sementara penerbangan internasional di Terminal 3 melayani 137 penerbangan dengan total 26.255 penumpang. Di Terminal 1, terdapat 229 penerbangan atau sekitar 24,84 persen dari total penerbangan harian. Jumlah penumpang di terminal ini mencapai 31.307 orang atau sekitar 23,83 persen dari total pergerakan penumpang.
Sementara itu, Terminal 2 juga menunjukkan tingginya aktivitas penerbangan selama awal libur panjang. Untuk penerbangan domestik, tercatat 238 penerbangan dengan 30.916 penumpang.
Sedangkan penerbangan internasional mencapai 63 penerbangan dengan jumlah penumpang sebanyak 10.222 orang. Khusus Terminal 2F Haji, terdapat tiga penerbangan dengan total 1.283 penumpang.
Jika ditotal secara keseluruhan, penerbangan domestik masih mendominasi pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta selama periode libur panjang Kenaikan Isa Al-Masih.
Tingginya mobilitas ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir pekan seiring masyarakat memanfaatkan cuti dan hari libur nasional untuk berwisata maupun pulang kampung.
Selain penerbangan penumpang, aktivitas logistik udara juga tetap berjalan dengan adanya 10 penerbangan kargo yang beroperasi pada hari yang sama.
