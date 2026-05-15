Omoway Geber Pasar RI, Motor Listrik OMO-X Dapat Subsidi Rp9 Juta

JawaPos.com - Produsen sepeda motor listrik asal Singapura, Omoway, bersiap meluncurkan motor listrik premium OMO-X pada Juni 2026 dengan menawarkan subsidi hingga Rp9 juta untuk konsumen yang melakukan pre-order.

Tak hanya menjual kendaraan, Omoway juga mulai membangun ekosistem kendaraan listrik lengkap, mulai dari dealer, service center, hingga jaringan charging station yang ditargetkan mampu mendukung perjalanan jarak jauh dari Jakarta sampai Bali.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Omoway untuk menarik minat pasar sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap motor listrik premium terbarunya.

OMO-X sendiri akan hadir dalam dua varian dengan harga off the road mulai Rp44,5 juta hingga Rp61,5 juta. Selain menawarkan desain futuristis, motor ini juga dibekali teknologi double wishbone suspension di bagian depan untuk meningkatkan kenyamanan dan stabilitas berkendara.

General Manager Omoway Indonesia, Yulong Chen, mengatakan perusahaan saat ini lebih memprioritaskan pembangunan ekosistem kendaraan listrik dibanding sekadar mengejar penjualan unit.

“Yang paling penting adalah membangun sistem penjualan, sistem service center, sistem charging, dan membangun nama brand supaya dipercaya pengguna terlebih dahulu," ujar Yulong saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, dikutip Jumat (15/5).

Menurut dia, keberadaan layanan purnajual dan infrastruktur pengisian daya menjadi faktor penting agar pengguna motor listrik merasa nyaman untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Karena itu, Omoway mulai membangun jaringan dealer, service center, hingga charging station di sejumlah wilayah strategis di Pulau Jawa dan Bali. Kota-kota seperti Jakarta, Tangerang Selatan, Sukabumi, dan Bandung menjadi prioritas awal pengembangan pasar.

Omoway bahkan menargetkan pengguna OMO-X nantinya dapat melakukan perjalanan dari Jakarta hingga Bali dengan dukungan stasiun pengisian daya di sepanjang jalur utama.