Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 13 Mei 2026 | 02.08 WIB

GSrek Indonesia Jakarta Chapter Touring di Sumba Berujung Aksi Sosial

GSrek Indonesia Jakarta Chapter lakukan aksi sosial di sejumlah wilayah pedesaan di Pulau Sumba. (Istimewa)

 

JawaPos.com - GSrek Indonesia Jakarta Chapter resmi merampungkan program sosial Homecoming Sumba 2026 yang berlangsung pada 26 April hingga 2 Mei 2026. Kegiatan touring lintas wilayah di Pulau Sumba berubah menjadi aksi sosial yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
 
Sejumlah peserta Homecoming Sumba 2026 ikut membantu penyediaan akses air bersih, menyalurkan perlengkapan pendidikan, hingga memasang panel surya di sekolah yang belum memiliki listrik.
 
Kegiatan Homecoming Sumba 2026 yang berlangsung pada 26 April hingga 2 Mei 2026 menghadirkan rangkaian aksi sosial di sejumlah wilayah pedesaan di Pulau Sumba.
 
Sebanyak 81 peserta mengikuti perjalanan lintas wilayah yang dikombinasikan dengan kegiatan sosial di bidang pendidikan dan akses air bersih.
 
Selama kegiatan berlangsung, peserta terlibat dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung air bersih seperti instalasi tandon, distribusi pipa, keran air, hingga penyediaan suplai air bersih untuk sekolah-sekolah yang mengalami keterbatasan fasilitas.

GSrek Indonesia Jakarta Chapter jelajahi pulau Sumba. (Istimewa)

 

Kegiatan tersebut juga menyasar sektor pendidikan melalui kunjungan ke SD Negeri Ndata, SLB Negeri Loura, dan SD Inpres Pantai Rua.
 
Dalam kunjungan itu, peserta berinteraksi langsung dengan siswa dan tenaga pendidik sambil menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah dan kebutuhan belajar.
 
Salah satu sekolah juga mendapatkan bantuan panel surya karena belum memiliki akses listrik yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.
 
Ketua GSrek Indonesia Jakarta Chapter, Hendra Saputra, mengatakan kebutuhan panel surya diketahui setelah pihaknya berdialog langsung dengan guru dan melihat kondisi sekolah di lapangan.
 
Menurutnya, semangat belajar anak-anak di Sumba menjadi pengalaman yang paling berkesan selama kegiatan berlangsung.
Selain bantuan fasilitas, peserta juga mengadakan kegiatan edukasi di dalam kelas dengan materi pengetahuan umum dan pengenalan satwa bagi para siswa.
 
Perhatian terhadap kondisi sekolah di Sumba juga meningkat setelah kegiatan tersebut ramai dibagikan di media sosial. Dalam waktu sekitar satu pekan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai disalurkan ke SD Negeri Ndata di Sumba Timur.
 
Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk Telkomsel, BMW Motorrad, InJourney, dan beberapa komunitas lainnya.
 
Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan pendidikan dan fasilitas dasar di wilayah pelosok Indonesia.

