Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 24 April 2026 | 22.15 WIB

Perempuan dan Dunia Otomotif, Riding Kartini Warnai Jalanan Bandung

Puluhan bikers perempuan ikuti city rolling di jalanan Bandung dengan mengenakan kebaya. (Istimewa) - Image

Puluhan bikers perempuan ikuti city rolling di jalanan Bandung dengan mengenakan kebaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026, Repsol Lubricants Indonesia berkolaborasi dengan komunitas perempuan Girls Day Out menggelar rangkaian kegiatan otomotif di Bandung pada 18–19 April 2026.

Kegiatan diawali dengan program riding bertajuk “Bentang Cerita: Repsol Ride Story”, yang diikuti lebih dari 50 peserta perempuan. Para riders menempuh rute dari Bandung menuju kawasan Rancabali, melewati jalur dengan panorama alam seperti perkebunan teh, air terjun, hingga titik singgah kopi.
 
Program ini merupakan bagian dari kegiatan eksplorasi yang sebelumnya telah digelar di beberapa kota seperti Padang, Bali, dan Yogyakarta, sekaligus mencerminkan tren meningkatnya aktivitas touring di kalangan perempuan.
 
 
Selain riding, kegiatan juga menjadi ruang interaksi antar komunitas, di mana peserta saling berbagi pengalaman berkendara sekaligus memperkuat jaringan komunitas perempuan di dunia otomotif.
 
Rangkaian acara berlanjut pada 19 April melalui event “Kartini Day: Dari Kebaya ke Jalan Raya” yang diikuti lebih dari 150 peserta. Kegiatan ini menghadirkan city rolling di jalanan Bandung dengan peserta mengenakan kebaya, menggabungkan unsur budaya dan gaya hidup modern.
 
Acara juga diisi dengan berbagai aktivitas seperti talkshow, fashion show, hingga hiburan musik, yang menambah semarak perayaan Hari Kartini di sektor otomotif.
 
Menurut Alejandro Werd Alonso, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengalaman berkendara yang aman sekaligus memperluas partisipasi perempuan dalam dunia otomotif.
 
 
“Melalui ‘Bentang Cerita: Repsol Ride Story’, kami ingin mengajak para riders untuk menikmati keindahan alam Indonesia sekaligus merasakan pengalaman berkendara yang nyaman dengan perlindungan maksimal dari Repsol. Kami percaya setiap perjalanan memiliki cerita, dan kami hadir untuk memastikan setiap cerita tersebut berjalan dengan performa terbaik," ungkapnya.
 
Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya jumlah perempuan yang aktif berkendara, lebih peduli terhadap performa kendaraan, serta semakin sadar pentingnya perawatan motor.
 
Melalui kolaborasi ini, kegiatan otomotif tidak hanya menjadi sarana mobilitas, tetapi juga wadah ekspresi, eksplorasi, dan penguatan komunitas, khususnya bagi perempuan di Indonesia.
