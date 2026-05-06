Volkswagen ID. Buzz Eclipse Edition Meluncur, MPV Listrik Premium Bergaya

JawaPos.com - Volkswagen kembali mencuri perhatian pasar otomotif Indonesia. Kali ini lewat peluncuran Volkswagen ID. Buzz Eclipse Edition, mobil listrik premium bergaya retro-modern yang tampil eksklusif dengan kombinasi warna dramatis dan fitur mewah untuk menunjang gaya hidup urban masa kini.

Mobilitas urban saat ini tak lagi sekadar soal berpindah tempat. Perjalanan kini menjadi bagian dari gaya hidup, identitas, hingga cara seseorang mengekspresikan diri dalam keseharian.

Melihat perubahan tren tersebut, PT Garuda Mataram Motor selaku Agen Pemegang Merek (APM) Volkswagen di Indonesia resmi menghadirkan Volkswagen ID. Buzz Eclipse Edition di ajang Indomobil Expo 2026 di Senayan City, Jakarta.

Hadir sebagai interpretasi terbaru dari ikon kendaraan listrik Volkswagen, ID. Buzz Eclipse Edition menggabungkan desain ikonik, teknologi elektrifikasi modern, serta opsi personalisasi yang lebih fleksibel bagi penggunanya.

Volkswagen menghadirkan tema “Eclipse” yang terinspirasi dari fenomena gerhana, yakni perpaduan harmonis antara terang dan gelap. Konsep tersebut diwujudkan melalui kombinasi warna Deep Black dan Deep Red pada bagian eksterior.

Perpaduan warna ini menciptakan tampilan yang tegas, elegan, dan premium. Volkswagen menyebut karakter tersebut mewakili sosok pengguna modern yang rasional namun tetap ekspresif, profesional tetapi berani tampil berbeda. Nama Eclipse sendiri dipilih karena edisi ini diproduksi secara terbatas sehingga terasa lebih eksklusif.

Salah satu daya tarik utama Volkswagen ID. Buzz Eclipse Edition terletak pada fleksibilitas konfigurasi interiornya. Konsumen dapat memilih tema kabin sesuai kebutuhan dan karakter masing-masing.

Pilihan pertama adalah Bozz Interior yang menawarkan nuansa hitam elegan lengkap dengan Premium BOZZ Seat berpengaturan elektrik. Interior ini juga dilengkapi Ergonomic Headrest, Adjustable Backrest, hingga Pneumatic Massage System untuk memberikan kenyamanan maksimal selama perjalanan.

Volkswagen juga menghadirkan White Signature Interior dengan kombinasi warna putih dan beige yang membuat kabin terasa lebih luas dan terang. Konfigurasi ini dirancang untuk menciptakan suasana berkendara yang lebih rileks dan premium.

Sementara itu, Fun Edition Interior ditujukan bagi pengguna yang menginginkan suasana kabin lebih ekspresif dan santai, cocok untuk gaya hidup kreatif dan dinamis.

Sebagai MPV listrik premium, Volkswagen ID. Buzz Eclipse Edition tetap mempertahankan ciri khas German craftsmanship melalui kabin senyap, ruang luas hingga baris ketiga, serta bagasi fleksibel untuk berbagai kebutuhan perjalanan.

Fitur modern seperti Electrochromic Panoramic Smart Glass Roof dan sistem audio premium Harman Kardon semakin memperkuat pengalaman berkendara mewah.

Di sisi keselamatan, mobil ini dibekali Adaptive Cruise Control, Front Assist, Lane Assist, hingga 360 Area View untuk meningkatkan keamanan saat berkendara.

Soal performa, Volkswagen ID. Buzz Eclipse Edition mampu menempuh jarak hingga 573 kilometer berdasarkan pengujian NEDC. Dukungan fast charging juga membuat mobil listrik ini semakin praktis digunakan untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Chief Operating Officer Volkswagen Indonesia, Edo Januarko Chandra, mengatakan bahwa kehadiran ID. Buzz Eclipse Edition bertujuan memberikan pilihan kendaraan listrik yang lebih personal bagi konsumen.

“Melalui ID. Buzz Eclipse Edition, kami ingin menghadirkan pilihan yang lebih personal dan relevan bagi pengguna ID. Buzz tanpa mengubah karakter utamanya. Setiap orang memiliki gaya dan preferensi berbeda, dan melalui fleksibilitas personalisasi interior, kami memberikan ruang bagi pengguna untuk mengekspresikan dirinya di setiap perjalanan,” ujar Edo.

Peluncuran ID. Buzz Eclipse Edition menjadi bagian dari partisipasi Volkswagen dalam Indomobil Expo 2026 yang mengusung konsep “EVperience”, yakni pengalaman mobilitas listrik yang lebih dekat dengan gaya hidup modern masyarakat Indonesia.

Volkswagen Indonesia juga menyediakan layanan purna jual komprehensif untuk setiap pembelian ID. Buzz. Konsumen akan mendapatkan PPF Solar Gard T-Plus Premium Protection, wall charging 11 kW, servis gratis hingga lima tahun atau 100.000 km, garansi baterai delapan tahun atau 160.000 km, serta garansi suku cadang selama empat tahun atau 100.000 km.

Menariknya lagi, setiap pembelian Volkswagen ID. Buzz di Indomobil Expo 2026 juga mendapatkan bonus hingga 120.000 KrisFlyer miles hasil kerja sama Volkswagen Indonesia dengan Singapore Airlines.

Masyarakat dapat melihat langsung Volkswagen ID. Buzz Eclipse Edition di area Volkswagen selama Indomobil Expo berlangsung pada 5-17 Mei 2026 di Main Atrium Senayan City, Jakarta.