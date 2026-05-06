MMKSI Bidik Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Timur

Peresmian diler Mitsubishi Motor di Kabupaten Gowa, Selasa (5/05/2026). (ANTARA/Nur Suhra Wardyah)

JawaPos.com-PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) membidik pertumbuhan sektor otomotif di Indonesia Timur dengan menghadirkan dialer perdana di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

“Kabupaten Gowa menunjukkan pertumbuhan yang sangat menjanjikan, baik dari sisi perkembangan kawasan hunian, maupun peningkatan aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat," ujar Presiden Direktur MMKSI Atsushi Kurita yang menghadiri langsung acara peresmian diler di Gowa, Selasa.

Diler PT Sulawesi Berlian Motor (SBM) GOWA merupakan diler kendaraan penumpang ke-6 di Sulawesi Selatan, dan menjadi diler ke-173 di seluruh jaringan diler MMKSI di Indonesia.

"Berada di perbatasan Kota Makassar, juga menjadikan Gowa sebagai pusat pertumbuhan baru di Sulawesi Selatan," ujar Atsushi.

Dia juga berharap melalui kehadiran diler ini, layanan khas Passion To Care dapat menjangkau masyarakat lebih luas serta menjadi tolak ukur pengembangan diler kami di Indonesia Timur ke depan.

Sementara Clarissa Aurelia selaku Komisaris PT. Sulawesi Berlian Motor berpendapat bahwa potensi besar di kawasan Gowa, dengan pertumbuhan logistik yang pesat, dan jumlah penduduk yang terus meningkat, serta semakin banyaknya area residensial

"Kami memilih perbatasan Makassar - Gowa sebagai pusat layanan agar jangkauan lebih luas," kata dia.

After Sales Service Manager PT Sulawesi Berlian Motor Beker Cahyono menyampaikan kontribusi penjualan di Sulawesi Selatan sepanjang 2025 mencapai sekitar 30 persen, dengan produk unggulan Pajero Sport dan Xpander sebagai penyumbang terbesar.