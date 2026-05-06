Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 6 Mei 2026 | 09.35 WIB

MMKSI Bidik Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Timur

Peresmian diler Mitsubishi Motor di Kabupaten Gowa, Selasa (5/05/2026). (ANTARA/Nur Suhra Wardyah)

JawaPos.com-PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) membidik pertumbuhan sektor otomotif di Indonesia Timur dengan menghadirkan dialer perdana di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

“Kabupaten Gowa menunjukkan pertumbuhan yang sangat menjanjikan, baik dari sisi perkembangan kawasan hunian, maupun peningkatan aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat," ujar Presiden Direktur MMKSI Atsushi Kurita yang menghadiri langsung acara peresmian diler di Gowa, Selasa.

Diler PT Sulawesi Berlian Motor (SBM) GOWA merupakan diler kendaraan penumpang ke-6 di Sulawesi Selatan, dan menjadi diler ke-173 di seluruh jaringan diler MMKSI di Indonesia.

"Berada di perbatasan Kota Makassar, juga menjadikan Gowa sebagai pusat pertumbuhan baru di Sulawesi Selatan," ujar Atsushi.

Dia juga berharap melalui kehadiran diler ini, layanan khas Passion To Care dapat menjangkau masyarakat lebih luas serta menjadi tolak ukur pengembangan diler kami di Indonesia Timur ke depan.

Sementara Clarissa Aurelia selaku Komisaris PT. Sulawesi Berlian Motor berpendapat bahwa potensi besar di kawasan Gowa, dengan pertumbuhan logistik yang pesat, dan jumlah penduduk yang terus meningkat, serta semakin banyaknya area residensial

"Kami memilih perbatasan Makassar - Gowa sebagai pusat layanan agar jangkauan lebih luas," kata dia.

After Sales Service Manager PT Sulawesi Berlian Motor Beker Cahyono menyampaikan kontribusi penjualan di Sulawesi Selatan sepanjang 2025 mencapai sekitar 30 persen, dengan produk unggulan Pajero Sport dan Xpander sebagai penyumbang terbesar.

"Khusus di bulan Mei, setiap pembelian Pajero Sport akan mendapatkan hadiah menarik berupa sepeda listrik," kata dia.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Krisis Hunian Layak di Daerah Indonesia Timur Masih Nyata, Program Bedah Rumah Jadi Solusi Sementara - Image
Berita Daerah

Krisis Hunian Layak di Daerah Indonesia Timur Masih Nyata, Program Bedah Rumah Jadi Solusi Sementara

Sabtu, 4 April 2026 | 22.59 WIB

Kemenhub Diminta Atur Harga Tiket Pesawat ke Indonesia Timur yang Tembus Rp 20 Juta - Image
Bisnis

Kemenhub Diminta Atur Harga Tiket Pesawat ke Indonesia Timur yang Tembus Rp 20 Juta

Jumat, 27 Maret 2026 | 21.20 WIB

Ekspansi Ritel Kecantikan Bergeser ke Indonesia Timur, Sorong Jadi Titik Baru - Image
Ekonomi

Ekspansi Ritel Kecantikan Bergeser ke Indonesia Timur, Sorong Jadi Titik Baru

Selasa, 3 Februari 2026 | 00.27 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore