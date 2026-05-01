Taksi Green SM Mogok atas Rel di Rel Bekasi, Pakar ITB Ungkap 4 Penyebab Mobil Listrik Bisa Mendadak Lumpuh

JawaPos.com-Kasus taksi Green SM yang mati mendadak di atas rel hingga memicu kecelakaan kereta di Bekasi menjadi perhatian publik. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan, bagaimana mobil listrik (electric vehicle/EV) bisa tiba-tiba kehilangan daya di momen krusial.

Pakar otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Purwadi, menjelaskan bahwa fenomena tersebut berkaitan erat dengan sistem kelistrikan dan proteksi canggih yang dimiliki kendaraan listrik.

“Berbeda dengan mobil ICE yang mati karena masalah pasokan bahan bakar atau pengapian, EV biasanya mati karena kegagalan pada sistem manajemen energi atau sirkit proteksi,” kata Agus saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Berikut sejumlah penyebab yang bisa membuat mobil listrik mati mendadak, seperti yang diduga terjadi pada kasus taksi Green SM di Bekasi:

1. Aki 12 Volt Drop atau Mati

Agus menyebutkan bahwa penyebab paling umum adalah gangguan pada baterai 12 volt (aki), yang justru menjadi komponen vital.