Alasan Pajero Sport Andalkan Mesin 4N15 dan Diamond Sense di Segmen Medium SUV yang Semakin Ketat

JawaPos.com - Mitsubishi Pajero Sport masih menjadi salah satu SUV diesel paling diminati di Indonesia. Meski persaingan di segmen medium SUV semakin ketat, model ini tetap punya daya tarik kuat berkat kombinasi mesin bertenaga, fitur keselamatan modern, serta kemampuan melibas berbagai medan jalan.

Hadir lebih dari 15 tahun di pasar Indonesia, Mitsubishi Pajero Sport dikenal sebagai SUV yang mengutamakan ketangguhan sekaligus kenyamanan untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh.

Desain Lebih Modern dan Premium

Mitsubishi New Pajero Sport tampil dengan desain yang lebih modern melalui penggunaan grille depan hexagonal, bumper baru, serta pelek hingga 18 inci dengan pilihan desain two-tone.

Bagian interior juga mendapat peningkatan signifikan. Kabin menggunakan kombinasi warna hitam dan burgundy dengan material synthetic leather, dipadukan ornamen dark titanium untuk memberikan kesan premium dan sporty.

Beberapa fitur kenyamanan yang tersedia antara lain Sunroof, Rear seat entertainment, Wireless charger, Dual Zone AC dengan Nanoe X, Digital driver display 8 inci, Smartphone connectivity Android Auto dan Apple CarPlay.

Mesin Diesel 4N15 Jadi Andalan

Varian Dakar menggunakan mesin diesel 2.4L MIVEC Turbo berkode 4N15 yang menghasilkan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm.

Mesin ini dikenal memiliki karakter torsi besar di putaran bawah sehingga nyaman digunakan saat stop and go di perkotaan maupun ketika melewati tanjakan dan medan berat.

"Mesin 4N15 ini menurut saya all-round engine yang sangat baik selama ini. Karena fuel efficient dapat, tenaga, torsi atas-bawah dapat, mesinnya silent, and then badak banget, dan yang buat saya happy adalah dia clean engine. Untuk emisi juga bagus. Makanya ini mesin dipertahankan,” kata Rifat Sungkar

Teknologi MIVEC juga membantu menjaga efisiensi bahan bakar tanpa mengurangi performa mesin. Sementara itu, varian Exceed dan GLX memakai mesin 2.5L diesel 4D56 dengan tenaga 136 PS dan torsi 324 Nm yang fokus pada keseimbangan performa dan efisiensi.

Ladder Frame Tetap Jadi Kunci Ketangguhan

Salah satu keunggulan utama Pajero Sport adalah penggunaan sasis ladder frame yang terkenal kuat dan tahan banting. Konstruksi ini membuat SUV tersebut lebih stabil saat membawa beban berat, menghadapi jalan rusak, maupun digunakan untuk aktivitas off-road.

Tak heran jika Pajero Sport banyak dipilih oleh konsumen yang membutuhkan kendaraan keluarga sekaligus kendaraan petualang.

Fitur Keselamatan Semakin Lengkap

Mitsubishi juga membekali Pajero Sport dengan teknologi keselamatan modern melalui fitur Diamond Sense. Beberapa fitur unggulannya meliputi Adaptive Cruise Control (ACC), Forward Collision Mitigation (FCM), Blind Spot Warning (BSW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Multi Around Monitor, Hill Descent Control, 7 airbags, Tire Pressure Monitoring System.

Selain itu tersedia empat mode berkendara off-road diantaranya Gravel, Mud/Snow, Sand dan Rock. Mode ini membantu pengemudi menyesuaikan traksi kendaraan sesuai kondisi jalan yang dilalui.

Masih Relevan di Tengah Tren SUV Modern

Di tengah tren SUV modern dan elektrifikasi kendaraan, Mitsubishi Pajero Sport masih memiliki pasar loyal di Indonesia. Kombinasi mesin diesel tangguh, kabin nyaman, fitur keamanan lengkap, serta kemampuan off-road menjadi alasan SUV ini tetap diminati hingga sekarang.