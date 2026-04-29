Ioniq 9 Black Ink Resmi Diperkenalkan, SUV Listrik Hyundai dengan Fitur Kelas Sultan

JawaPos.com - Hyundai resmi memperkenalkan varian terbaru SUV listrik premiumnya, Hyundai Ioniq 9 Performance Calligraphy Black Ink 2027. Model ini digadang-gadang menjadi lini paling mewah dalam keluarga Ioniq saat ini.

Dari segi tampilan, mobil ini mengusung konsep serba hitam atau all-black theme. Mulai dari emblem, grill, roof rail, hingga velg 21 inci semuanya menggunakan finishing hitam, termasuk opsi warna eksterior Abyss Black Pearl.

Interior Premium dan Fitur Lengkap

Masuk ke dalam kabin, nuansa gelap tetap dipertahankan dengan material H-Tex hitam dan aksen aluminium. SUV listrik ini hadir dengan konfigurasi 6 penumpang dan dilengkapi berbagai fitur premium seperti kursi relaksasi elektrik dengan pemanas dan ventilasi.

Ada juga kursi baris ketiga dengan fitur pemanas, atap panoramik kaca, sistem audio Bose 14 speaker, head-up display 10 inci, layar digital 12,3 inci dan infotainment 12,3 inci. Selain itu, tersedia juga pengisian daya nirkabel, setir berpemanas, dan pintu bagasi elektrik.

Bicara performa Hyundai Ioniq 9 Black Ink dibekali baterai berkapasitas 110,3 kWh dengan sistem penggerak AWD dual motor. Mobil ini mampu menghasilkan tenaga: 422 hp dengan torsi 699 Nm dan mampu menempu jarak hingga 501 km.

Untuk pengisian daya, mobil ini mendukung fast charging DC 350 kW yang mampu mengisi baterai dari 10% ke 80% hanya dalam 24 menit.

Harga resmi memang belum diumumkan. Namun, jika mengacu pada model sebelumnya yang dibanderol sekitar USD 74.990, maka versi Black Ink ini diperkirakan berada di kisaran Rp1,2 miliar hingga Rp1,3 miliar (off the road).