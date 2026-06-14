Pecinta RX-King dan Ninja 2-Tak Wajib Tahu, Ada Oli Samping Premium 2-Tak dengan 100% Synthetic Ester

JawaPos.com - Pasar motor 2-tak di Indonesia masih menunjukkan geliat yang kuat. Di tengah dominasi motor 4-tak, komunitas pecinta motor 2-tak tetap tumbuh dan aktif menggelar berbagai kegiatan.

Melihat potensi tersebut, PT Motul Indonesia Energy (MIE) selaku distributor resmi Ipone di Indonesia menghadirkan produk pelumas terbaru, Ipone Samouraï, dalam ajang BBQ Ride 2026 yang berlangsung di Prabuwangi Park, Bandung, Sabtu (13/6).

Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pengguna motor 2-tak yang menginginkan pelumas berkualitas tinggi dengan performa maksimal, baik untuk penggunaan harian, touring maupun kebutuhan balap.

Pelumas 2-tak ini hadir sebagai oli samping premium dalam kemasan 1 liter. Produk ini mengusung teknologi 100% Synthetic Ester, formulasi yang dirancang khusus untuk motor 2-tak dengan sistem premix maupun penggunaan yang menuntut performa tinggi.

Teknologi tersebut memungkinkan pelumas memberikan perlindungan optimal terhadap komponen mesin saat bekerja pada putaran tinggi maupun kondisi ekstrem.

Selain menjaga keawetan mesin, formula Synthetic Ester juga diklaim mampu meningkatkan respons akselerasi serta menjaga tenaga mesin tetap konsisten di berbagai rentang putaran.

Keunggulan lain yang ditawarkan adalah proses pembakaran yang lebih sempurna. Dengan karakteristik tersebut, Ipone Samouraï mampu membantu mengurangi residu pembakaran dan asap knalpot yang kerap menjadi tantangan pada motor 2-tak.

Hal ini menjadi nilai tambah bagi para pengguna yang ingin mempertahankan performa mesin sekaligus menjaga kebersihan ruang bakar dalam penggunaan jangka panjang.

Tak hanya soal performa, pelumas tersebut juga memiliki ciri khas yang sudah dikenal luas oleh komunitas motor 2-tak dunia, yakni aroma stroberi yang muncul saat proses pembakaran.