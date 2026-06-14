BBQ Ride 2026 Jadi Ajang Berkumpul Komunitas Otomotif, Dari Motor Kustom hingga Mobil Modifikasi

JawaPos.com - BBQ Ride 2026 kembali menjadi magnet bagi komunitas otomotif dari berbagai daerah di Indonesia. Digelar di Prabuwangi Park, Bandung, 13–14 Juni 2026 ajang yang memasuki tahun ke-13 ini menghadirkan beragam aktivitas mulai dari city ride, pameran kendaraan kustom, hingga temu komunitas yang memperlihatkan kuatnya perkembangan budaya otomotif dan custom culture di Tanah Air.

Acara ini menjadi titik kumpul para pencinta motor kustom (seperti chopper, bobber, dan scooter), mobil klasik/JDM, serta komunitas pencinta gaya hidup retro atau vintage dari berbagai daerah di Indonesia.

BBQ Ride 2026 kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu festival otomotif dan custom culture terbesar di Indonesia. Mempertemukan komunitas motor, mobil modifikasi, builder, hingga pelaku industri kreatif yang memiliki keterkaitan dengan dunia otomotif.

Ilustrasi acara BBQ ride 2025 menjadi daya tarik pecintak modifikasi se Indonesia. (Antara)

BBQ Ride tidak hanya menghadirkan deretan kendaraan kustom dengan berbagai aliran modifikasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi bagi komunitas otomotif dari berbagai daerah bahkan mancanegara.

Popularitas BBQ Ride terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ajang ini dikenal mampu memadukan unsur otomotif, gaya hidup, seni, musik, dan fashion dalam satu kegiatan yang menarik perhatian ribuan pengunjung setiap tahunnya.

Beragam agenda disiapkan panitia untuk memeriahkan acara, mulai dari Social City Ride, vehicle showcase, hingga community gathering yang menjadi wadah berbagi pengalaman dan mempererat hubungan antaranggota komunitas.

Kehadiran berbagai pelaku industri otomotif dalam acara ini menunjukkan bahwa komunitas masih menjadi salah satu elemen penting dalam perkembangan dunia otomotif nasional.

Motul memperkenalkan pelumas terbaru berstandar API SQ . (dony/JawaPos.com)

Tidak sedikit produsen maupun perusahaan aftermarket yang memanfaatkan momentum tersebut untuk berinteraksi langsung dengan pengguna kendaraan.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, menilai BBQ Ride menjadi salah satu agenda yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem otomotif, khususnya di segmen kendaraan kustom dan komunitas.