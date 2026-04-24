Pengguna Yamaha WR155R Trabasan di Bromo Experience, Uji Skill Off-Road di Jalur Ekstrem Malang

Komunitas motor trail lakukan kegiatan trabasan. (dok.Yamaha)
JawaPos.com - Yamaha kembali menggelar kegiatan komunitas melalui Yamaha WR155R Trabasan Bromo Experience di Malang, Jawa Timur (19/4). Event ini menjadi bagian dari tren aktivitas motor off-road yang semakin diminati di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Puluhan peserta dari komunitas dan pengguna Yamaha WR155R mengikuti perjalanan menuju kawasan Gunung Bromo melalui jalur Poncokusumo. Rute ini dikenal sebagai salah satu trek ekstrem dengan karakter enduro, seperti tanjakan curam, jalur berbatu, hingga river crossing.
Kegiatan ini mengusung konsep pengembangan kemampuan berkendara melalui coaching clinic dari Yamaha Riding Academy. Materi yang diberikan mencakup teknik dasar, pengendalian motor di medan sulit, serta pemahaman keselamatan berkendara.
Menurut Tintan Gunawan, tingginya minat masyarakat terhadap motor trail di Malang dan sekitarnya menjadi faktor utama digelarnya kegiatan ini. Selain itu, kawasan Bromo dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi olahraga off-road.
Sepanjang perjalanan, peserta juga melintasi area wisata seperti air terjun Sumber Pitu, sekaligus menghadapi berbagai rintangan alam yang menguji keseimbangan, kontrol gas, rem, dan kopling.
Secara teknis, motor trail 155cc ini dirancang untuk menghadapi medan berat dengan dukungan mesin berpendingin cairan serta fitur Variable Valve Actuation (VVA). Dukungan suspensi depan dan belakang serta rangka yang kokoh turut menunjang stabilitas saat melibas jalur ekstrem.
Melalui kegiatan ini, tren komunitas motor off-road di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan, seiring meningkatnya minat terhadap aktivitas petualangan dan eksplorasi alam.
