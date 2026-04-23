Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 23 April 2026 | 22.55 WIB

Rock N Ride Vol. 8 Celebes Sukses Digelar di Makassar! Ratusan Biker Hadir dari 17 Provinsi

Event Rock N Ride Vol. 8 Celebes di Makassar jadi ajang konsolidasi nasional Royal Riders Indonesia (RoRI) dengan touring, budaya lokal, dan ratusan biker dari 17 provinsi. (Istimewa)

JawaPos.com - Komunitas motor Royal Riders Indonesia (RoRI) kembali menggelar agenda tahunan bertajuk Rock N Ride (RnR) Vol. 8 Celebes di Sulawesi Selatan.

Event komunitas motor nasional ini berlangsung di kawasan Hutan Pinus Malino, akhir pekan kemarin (18/04), dengan mengusung tema “Exploring the Exotic Soul of Sulawesi.”

Untuk pertama kalinya, kegiatan Rock N Ride digelar di Makassar dan sekitarnya, menjadikannya momentum penting dalam memperkuat jaringan komunitas motor lintas daerah sekaligus mempererat persaudaraan antaranggota dari seluruh Indonesia.
 
Acara ini dihadiri jajaran pengurus pusat hingga ratusan member dari berbagai chapter dan sub chapter di 17 provinsi. Kehadiran peserta dari wilayah seperti Bali, Banten, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, hingga Jakarta menegaskan skala nasional event touring motor ini.
 
Presiden RoRI, Harry Prasth, menegaskan dalam pernyataan resminya, Kamis (23/4) bahwa Rock N Ride bukan sekadar event komunitas biasa.
 
“Ini bukan hanya kegiatan riding, tapi bagian dari konsolidasi gerakan komunitas motor. RoRI harus bergerak dalam satu arah agar memiliki dampak nyata secara nasional,” ujarnya.
 
Sementara itu, Founder RoRI, Bastian Hasan, menyampaikan bahwa komunitas ini telah berkembang dari skala kecil menjadi jaringan nasional yang solid.
 
“RoRI adalah legacy yang harus dijaga oleh seluruh chapter. Dinamika pasti ada, tapi semangat kebersamaan harus tetap hidup,” ungkapnya.
 
Ketua Panitia Pusat, Ryan Luta Pratama, menjelaskan filosofi angka delapan pada event ini yang melambangkan simbol tak terhingga atau infinity, sebagai representasi persaudaraan tanpa batas dalam komunitas.
 
Event ini diawali dengan touring melintasi rute Makassar–Takalar–Bili-Bili sebelum mencapai Malino sebagai titik puncak acara. Peserta juga disuguhkan kearifan lokal seperti Tari Paddupa dan Angngaru yang memperkuat nuansa budaya Sulawesi Selatan.
 
Suasana semakin meriah dengan konsep alam terbuka di hutan pinus, lengkap dengan api unggun, panggung hiburan, hingga prosesi penyalaan obor sebagai simbol solidaritas antaranggota.
 
Ketua Panitia Daerah, Hadimulyanoor, menekankan pentingnya pengalaman emosional dalam event ini.
 
“Kami ingin semua peserta membawa pulang pengalaman berkesan dari Makassar. Ini bukan sekadar event, tapi memori,” katanya.
 
Kegiatan ini juga didukung berbagai sponsor besar seperti Pertamina, Bank Rakyat Indonesia, serta Bursa Efek Indonesia yang turut memperkuat ekosistem komunitas otomotif di Indonesia.
 
Melalui Rock N Ride Vol. 8 Celebes, RoRI kembali menegaskan komitmennya dalam membangun solidaritas komunitas motor, memperluas jaringan nasional, sekaligus mempromosikan potensi wisata dan budaya Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan.
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore