Hyundai Luncurkan IONIQ 3: Mobil Listrik Kompak dengan Jarak Tempuh Nyaris 500 Km

Hyundai IONIQ 3 resmi dipasarkan. (Istimewa)
JawaPos.com - Tren mobil listrik makin mengarah ke model yang praktis untuk penggunaan harian. Menjawab kebutuhan itu, Hyundai memperkenalkan IONIQ 3, hatchback listrik kompak yang menggabungkan efisiensi tinggi, desain futuristis, dan teknologi yang mudah digunakan.
Meski dimensinya ringkas, IONIQ 3 membawa banyak keunggulan yang biasanya ditemukan di mobil listrik kelas lebih tinggi, mulai dari jarak tempuh hingga fitur digital.
IONIQ 3 mengusung konsep desain baru 'Aero Hatch', yang dirancang untuk memaksimalkan aerodinamika sekaligus ruang interior.
Bentuk depannya rendah dan ramping, lalu mengalir hingga ke bagian belakang yang menyatu dengan spoiler.
Dengan drag coefficient sekitar 0,263, mobil ini tidak hanya efisien, tapi juga memberikan pengalaman berkendara yang lebih senyap.
Ciri khas desain Hyundai tetap terasa lewat filosofi ‘Art of Steel’, dipadukan dengan lampu piksel unik dan detail empat titik di tengah yang melambangkan huruf 'H'.
Salah satu nilai jual utama IONIQ 3 ada pada efisiensinya. Berbasis platform E-GMP, mobil ini hadir dalam dua pilihan baterai yakni Standard Range: hingga 344 km (WLTP) dan Long Range hingga 496 km (WLTP).
Untuk pengisian daya, tersedia DC fast charging 10–80% sekitar 29 menit dan AC charging hingga 22 kW. Angka ini membuat IONIQ 3 kompetitif untuk penggunaan harian, baik di dalam kota maupun perjalanan jarak menengah.
Menurut Xavier Martinet, President and CEO of Hyundai Motor Europe, IONIQ 3 dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara listrik yang menyenangkan sekaligus efisien bagi lebih banyak konsumen.
Untuk saat ini, Hyundai mengkonfirmasi bahwa IONIQ 3 baru akan dipasarkan di Eropa. Meski begitu, melihat tren elektrifikasi di Indonesia yang terus berkembang, bukan tidak mungkin model ini juga akan dipertimbangkan masuk ke pasar Tanah Air di masa depan.
