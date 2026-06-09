Tak Perlu Mahal, Mobil Listrik Rp200 Jutaan Ini Bisa Jadi Pengganti Mobil BBM

JawaPos.com - Mobil listrik kini tak lagi identik dengan harga mahal. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pabrikan menghadirkan mobil listrik harga Rp200 jutaan yang menawarkan biaya operasional rendah, fitur modern, dan cocok untuk penggunaan harian di perkotaan.

Bagi konsumen yang ingin beralih dari mobil bensin ke kendaraan listrik tanpa menguras tabungan, segmen mobil listrik Rp200 jutaan menjadi pilihan paling menarik saat ini.

Selain bebas ganjil genap di sejumlah daerah, biaya pengisian daya juga jauh lebih hemat dibanding pengeluaran bahan bakar minyak (BBM).

Mengapa Mobil Listrik Rp200 Jutaan Semakin Diminati? Ada beberapa alasan mengapa segmen ini berkembang pesat:

Biaya Operasional Lebih Murah

Pengeluaran untuk pengisian daya listrik umumnya lebih rendah dibanding membeli BBM setiap bulan.

Perawatan Lebih Sederhana

Mobil listrik tidak memerlukan penggantian oli mesin dan memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit dibanding mobil konvensional.

Fitur Modern

Meski harganya terjangkau, sebagian besar mobil listrik saat ini sudah dilengkapi layar sentuh besar, konektivitas smartphone, kamera parkir, hingga fitur keselamatan yang memadai.

Ramah Lingkungan

Mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

Berikut beberapa mobil listrik harga sekitar Rp200 jutaan yang layak dipertimbangkan di Indonesia pada 2026.

BYD

Atto 1 DynamicRp 205 juta

Atto 1 PremiumRp 245 juta

Changan