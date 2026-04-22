Penjualan Neta Drop di RI, Sinyal Masalah? Simak Datanya

JawaPos.com - Penjualan mobil listrik merek Neta di Indonesia mengalami penurunan signifikan pada awal 2026. Tren ini terlihat dari data distribusi ke dealer (wholesales) maupun penjualan langsung ke konsumen (ritel).

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, total wholesales Neta sepanjang Januari hingga Februari 2026 tercatat hanya 47 unit.

Angka tersebut turun sekitar 72 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Menariknya, seluruh penjualan tersebut hanya terjadi pada Februari. Artinya, pada Januari tidak tercatat distribusi unit sama sekali. Jika dibandingkan secara bulanan, penjualan Februari 2026 juga turun sekitar 39,7 persen dibanding Februari 2025.

Penurunan juga terjadi pada sisi ritel. Selama dua bulan pertama 2026, penjualan ke konsumen tercatat 75 unit, atau turun sekitar 30,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sama seperti wholesales, penjualan ritel juga hanya terjadi pada Februari.

Kondisi ini menunjukkan adanya perlambatan signifikan di awal tahun. Bahkan, pada Maret 2026 juga dilaporkan tidak ada penjualan.

Menurut pihak Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menyebut fluktuasi penjualan merupakan hal yang wajar dalam industri otomotif.

Namun, ia juga menyinggung adanya kabar terkait kondisi internal prinsipal Neta di China yang sempat mengalami tekanan finansial dan menjalani restrukturisasi.