Jangan Tunggu Mogok! Ini 6 Cara Simpel Cegah Mesin Mobil Overheat yang Sering Diabaikan

JawaPos.com - Masalah mesin overheat masih menjadi momok bagi banyak pemilik kendaraan, terutama saat mobil digunakan dalam kondisi lalu lintas padat atau perjalanan jarak jauh. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga bisa berujung pada kerusakan serius jika tidak segera ditangani.

Ironisnya, banyak kasus overheat justru terjadi akibat hal-hal sederhana yang luput dari perhatian. Padahal, sistem pendingin pada mobil dirancang untuk menjaga suhu mesin tetap stabil selama digunakan.

Namun, seiring waktu, beberapa komponen bisa mengalami penurunan fungsi, mulai dari kebocoran kecil hingga sumbatan yang tidak terlihat. Jika kamu lebih rutin melakukan pengecekan dan perawatan dasar, risiko mesin mengalami panas berlebih sebenarnya bisa diminimalkan sejak awal tanpa perlu menunggu gejala parah muncul.

Untuk mencegah mesin mobil mengalami overheat, ada 6 hal penting yang bisa kamu lakukan secara rutin seperti dirangkum dari laman Wuling Indonesia!

1. Cek Upper Tank dan Lower Tank Radiator

Kamu perlu memperhatikan kondisi upper tank dan lower tank, terutama jika berbahan plastik. Letaknya yang dekat dengan sumber panas mesin membuat bagian ini rentan retak. Jika sudah retak, cairan radiator bisa bocor dan mengganggu sistem pendinginan secara keseluruhan.

2. Periksa Slang dan Tutup Radiator

Slang radiator yang sudah mengeras biasanya menandakan usia pakainya sudah habis. Jika tetap dipaksakan, slang bisa pecah saat tekanan meningkat. Selain itu, perhatikan juga karet pada tutup radiator. Jika sudah kaku, cairan pendingin bisa keluar tidak semestinya dan menyebabkan sistem tidak bekerja optimal.

3. Gunakan Radiator Coolant, Jangan Air Biasa