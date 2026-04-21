Wuling New Binguo EV Diklaim untuk Kartini Modern

Salah satu model mobil listrik dari Wuling yaitu Binguo EV.
JawaPos.com - Tren mobil listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Tak hanya diminati kalangan pria, kendaraan listrik kini juga mulai menjadi pilihan perempuan aktif yang membutuhkan mobilitas praktis, efisien, dan stylish. Tak sedikit brand yang menawarkan hal ini salah satunya Wuling New BinguoEV.
Dalam momentum Hari Kartini, kehadiran line up dari Wuling ini menjadi relevan sebagai representasi kendaraan yang mendukung gaya hidup Kartini modern, mandiri, dinamis, dan berkarakter.
Salah satu daya tarik utama New BinguoEV terletak pada desain eksteriornya yang unik. Lampu depan dan belakang berbentuk X dengan teknologi LED memberikan identitas visual yang khas.
Sentuhan ornamen krom serta spion elektrik lipat menambah kesan modern sekaligus praktis.
Pilihan warna seperti Avocado Green hingga Lemon Yellow juga memperkuat karakter stylish yang cocok untuk pengguna muda dan aktif.
Kabin Nyaman dengan Sentuhan Premium
Masuk ke dalam kabin, nuansa interior dibuat hangat dan elegan melalui pilihan warna Caramel Latte dan Mocha Latte. Desain konsol tengah “Floating Island” memberikan kesan futuristik sekaligus fungsional.
Dua layar digital berukuran 10,25 inci menghadirkan pengalaman berkendara yang modern, termasuk konektivitas smartphone untuk navigasi dan hiburan secara praktis.
Praktis untuk Aktivitas Sehari-hari
New BinguoEV dirancang untuk kebutuhan mobilitas harian. Tersedia 15 ruang penyimpanan multifungsi serta kapasitas bagasi hingga 790 liter, yang cukup untuk berbagai aktivitas, mulai dari belanja hingga perjalanan singkat.
