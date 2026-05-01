Lelang JBA 2026: Kendaraan BBM Kuasai Pasar Mobil Bekas 80 Persen

JawaPos.com - Kendaraan bekas berbahan bakar konvensional masih menjadi primadona di pasar lelang yang digelar JBA Indonesia. Hingga kuartal I 2026, sekitar 80 persen unit yang dilelang masih didominasi kendaraan berbasis BBM.

Dalam periode tersebut, JBA mencatat telah melelang lebih dari 40.000 unit mobil bekas dan 30.000 unit sepeda motor. Di tengah perubahan sektor energi, faktor efisiensi bahan bakar serta biaya operasional tetap menjadi pertimbangan utama konsumen, baik untuk penggunaan pribadi maupun kebutuhan bisnis.

“Kendaraan kategori LCGC dan MPV seperti Toyota Avanza, Calya, dan Agya masih cukup diminati karena efisien dalam konsumsi BBM serta mudah dalam perawatan. Sementara untuk kebutuhan usaha, kendaraan niaga seperti Daihatsu Gran Max, Mitsubishi Triton, hingga truk juga banyak dicari. Pada roda dua, motor matic seperti Honda Beat, Scoopy, dan Vario tetap menjadi pilihan utama karena praktis digunakan sehari-hari,” jelas Johan Wijaya, Marketing & Sales Division Head JBA Indonesia dalam keterangannya.

Selain itu, JBA juga mencatat adanya perbedaan preferensi kendaraan di berbagai wilayah sepanjang kuartal pertama 2026, yang dipengaruhi oleh karakteristik kebutuhan serta aktivitas ekonomi masing-masing daerah.

Di Pulau Jawa, kendaraan penumpang seperti Toyota Avanza, Toyota Calya, dan Daihatsu Sigra menjadi yang paling diminati. Tingginya mobilitas harian membuat konsumen cenderung memilih kendaraan yang hemat bahan bakar dan mudah dirawat.

Sementara itu, di Sumatera, permintaan relatif seimbang antara kendaraan penumpang dan kendaraan niaga. Model MPV seperti Toyota Avanza dan Toyota Calya tetap populer, sedangkan kendaraan niaga seperti Mitsubishi Triton, Suzuki Carry, dan Mitsubishi Colt L300 banyak digunakan untuk mendukung sektor distribusi dan perkebunan.

Di Kalimantan, kendaraan operasional mendominasi, seperti Daihatsu Gran Max, Mitsubishi Canter, serta Mitsubishi Triton double cabin, yang mencerminkan kebutuhan industri dan logistik.