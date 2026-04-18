iCAR V23 Collector Series Punya Identitas Khusus Simak Rinciannya

iCAR V23 Pro Plus Collector Series. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - iCAR Indonesia resmi menyerahkan unit perdana iCAR V23 Pro Plus Collector Series kepada konsumen yang telah melakukan pemesanan awal di ajang Indonesia International Motor Show 2026.
Acara yang digelar di Jakarta Selatan ini menandai dimulainya fase kepemilikan model tersebut di Indonesia, sekaligus memperkenalkan pendekatan baru dalam pengalaman kendaraan listrik yang lebih personal dan eksklusif.
"Momen handover ini juga menjadi fondasi dalam membangun komunitas pengguna iCAR yang solid di Indonesia. Acara ini turut menandai bergabungnya para pemilik pertama ke dalam V23 Initial Pioneers (VIP), sebuah lingkaran eksklusif yang akan membentuk perjalanan V23 di Indonesia,” jelas President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, Sabtu (18/9) di kawasan Jakarta Selatan.
Secara desain, varian Collector Series tampil dengan identitas khusus melalui badge eksklusif, velg bergaya retro, serta ban all-terrain yang mendukung karakter tangguh sekaligus fleksibel untuk berbagai kondisi jalan.
Sejumlah fitur fungsional seperti soft-close door, electric folding mirror, serta perlindungan eksterior turut melengkapi kenyamanan penggunaan harian.
Masuk ke dalam kabin, nuansa premium ditampilkan melalui sistem audio dari JBL, pencahayaan ambient yang dapat diatur, serta panel instrumen digital.
Elemen personalisasi juga menjadi sorotan, termasuk badge edisi terbatas yang dapat disesuaikan dengan preferensi pemilik.
Selain kendaraan, konsumen awal juga tergabung dalam komunitas eksklusif yang membuka akses ke berbagai aktivitas, termasuk preview produk dan keterlibatan dalam pengembangan brand ke depan.
Rupanya iCAR mempertegas arah pengembangannya dalam menghadirkan kendaraan listrik yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pengalaman dan gaya hidup pengguna di Indonesia.
