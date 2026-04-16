Modifikasi Honda CRF 250 Rally Bergaya Dakar, Nyaman Touring Jarak Jauh

JawaPos.com - Modifikasi motor bukan sekadar mengikuti tren, melainkan menjadi bentuk ekspresi diri yang menggabungkan fungsi, estetika, dan passion.

Hal inilah yang mendasari Egha dalam menggarap proyek modifikasi Honda CRF 250 Rally miliknya menjadi motor bergaya rally touring yang siap diajak menjelajah jarak jauh.

Bagi Egha, kepuasan dalam modifikasi tidak hanya terletak pada hasil visual, tetapi juga pada nilai emosional. Ada kebanggaan tersendiri saat mengendarai motor yang dibangun sesuai karakter dan kebutuhan pribadi. Pendekatan inilah yang membuat proyek ini tidak sekadar tampil menarik, tetapi juga fungsional.

Mengutip dalam laman wibike, proses modifikasi dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Dimulai dari perencanaan konsep rally touring, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan komponen aftermarket—sebagian di antaranya harus diimpor atau dibuat secara custom.

Tahapan berikutnya meliputi pembongkaran, pemasangan komponen, penyesuaian sistem kelistrikan, hingga perakitan ulang dan uji jalan untuk memastikan performa optimal.

Pada sektor depan, penggunaan tower custom dari Makadam Gear menjadi highlight utama yang mengubah tampilan motor menyerupai motor Rally Dakar. Sistem pencahayaan ditingkatkan dengan lampu LED berintensitas tinggi untuk menunjang visibilitas saat touring dalam berbagai kondisi cuaca.

Area kokpit dilengkapi stang Renthal Twinwall 997 serta bracket navigasi dari Serasa Rally yang memungkinkan pemasangan tablet Android sebagai perangkat navigasi.

Untuk perlindungan, motor ini dibekali handguard Barkbusters dan engine guard dari M15, serta tambahan top rack dan side rack guna mendukung kebutuhan overland.

Di sektor kaki-kaki, konsep supermoto dihadirkan melalui velg TK Racing berukuran lebar yang dipadukan dengan ban Michelin Power 5 ukuran 120/70 (depan) dan 160/60 (belakang).