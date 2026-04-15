Toyota Veloz Hybrid Melejit, Jadi Mobil Hybrid Terlaris Maret 2026

JawaPos.com - Lini mobil terlaris Toyota yaitu Veloz Hybrid mengalami lonjakan penjualan yang mengesankan pada bulan Maret 2026. Melihat data dari Gaikindo, total distribusi dari pabrik ke dealer (wholesales) mencapai 2.325 unit.

Ini menjadikannya sebagai mobil hybrid terlaris dan menempatkannya di urutan ketujuh dalam daftar 10 mobil terpopuler di Indonesia untuk bulan tersebut.

Dari empat varian yang ditawarkan di Indonesia, varian tipe V, yang merupakan pilihan paling terjangkau, menyumbang angka penjualan tertinggi dengan 1.567 unit.

Sementara itu, penjualan untuk varian lainnya tercatat untuk Tipe Q: 319 unit, tipe Q Modellista sebanyak 286 unit dan tipe Q TSS Modellista: 153 unit.

Dominasi penjualan dari varian entry-level ini menunjukkan minat yang tinggi dari konsumen Indonesia terhadap kendaraan hybrid yang lebih terjangkau.

Jap Ernando Demily, Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor, menyatakan bahwa lebih dari separuh pemesanan Veloz Hybrid berasal dari tipe V.

Strategi Harga yang Efektif

Toyota menerapkan strategi dengan menawarkan mobil hybrid pada harga yang lebih bersahabat untuk menarik perhatian lebih banyak konsumen.

Varian tipe V diluncurkan dengan harga di bawah Rp300 juta, yang mendapat sambutan positif dari pasar. Langkah ini terbukti berhasil dalam meningkatkan adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.