Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
16 April 2026, 05.32 WIB

Toyota Veloz Hybrid Melejit, Jadi Mobil Hybrid Terlaris Maret 2026

Toyota Veloz Hybrid. (Istimewa)

JawaPos.com - Lini mobil terlaris Toyota yaitu Veloz Hybrid mengalami lonjakan penjualan yang mengesankan pada bulan Maret 2026. Melihat data dari Gaikindo, total distribusi dari pabrik ke dealer (wholesales) mencapai 2.325 unit.

Ini menjadikannya sebagai mobil hybrid terlaris dan menempatkannya di urutan ketujuh dalam daftar 10 mobil terpopuler di Indonesia untuk bulan tersebut.

Dari empat varian yang ditawarkan di Indonesia, varian tipe V, yang merupakan pilihan paling terjangkau, menyumbang angka penjualan tertinggi dengan 1.567 unit.

Sementara itu, penjualan untuk varian lainnya tercatat untuk Tipe Q: 319 unit, tipe Q Modellista sebanyak 286 unit dan tipe Q TSS Modellista: 153 unit.

Dominasi penjualan dari varian entry-level ini menunjukkan minat yang tinggi dari konsumen Indonesia terhadap kendaraan hybrid yang lebih terjangkau.

Jap Ernando Demily, Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor, menyatakan bahwa lebih dari separuh pemesanan Veloz Hybrid berasal dari tipe V.

Strategi Harga yang Efektif

Toyota menerapkan strategi dengan menawarkan mobil hybrid pada harga yang lebih bersahabat untuk menarik perhatian lebih banyak konsumen.

Varian tipe V diluncurkan dengan harga di bawah Rp300 juta, yang mendapat sambutan positif dari pasar. Langkah ini terbukti berhasil dalam meningkatkan adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Spesifikasi dan Fitur Utama

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Rayakan 55 Tahun di Indonesia, Luncurkan Vios Hybrid hingga Veloz Hybrid di IIMS 2026 - Image
Otomotif

Rayakan 55 Tahun di Indonesia, Luncurkan Vios Hybrid hingga Veloz Hybrid di IIMS 2026

06 Februari 2026, 02.05 WIB

Respon Positif Veloz Hybrid Banjiri Pesanan di Segmen MPV - Image
Otomotif

Respon Positif Veloz Hybrid Banjiri Pesanan di Segmen MPV

28 Januari 2026, 00.44 WIB

Daftar Mobil Baru di GJAW 2025: Dari Veloz Hybrid, Lepas L8 hingga Merek Baru Changan - Image
Otomotif

Daftar Mobil Baru di GJAW 2025: Dari Veloz Hybrid, Lepas L8 hingga Merek Baru Changan

22 November 2025, 19.39 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore