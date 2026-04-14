7 Penyebab Rantai Motor Berisik dan Cara Mengatasinya, Jangan Dianggap Sepele!

JawaPos.com – Suara berisik pada rantai motor sering dianggap hal biasa oleh pengendara. Padahal, bunyi 'kletek-kletek' bisa menjadi tanda adanya masalah pada sistem penggerak yang berpotensi mengganggu kenyamanan hingga keselamatan berkendara.

Rantai motor memiliki peran penting dalam meneruskan tenaga mesin ke roda. Jika komponen ini bermasalah, performa kendaraan bisa menurun bahkan berisiko mengalami kerusakan lebih parah.

Dilansir dari laman Suzuki dan Yamaha Thamrin, berikut sejumlah penyebab rantai motor berisik yang perlu diketahui beserta cara mengatasinya:

1. Rantai Motor Aus

Salah satu penyebab utama rantai motor berisik adalah kondisi rantai dan gear yang sudah aus. Penggunaan dalam jangka panjang, terutama di jalanan rusak, membuat gigi gear menjadi tajam dan tidak lagi presisi.

Akibatnya, rantai tidak dapat mencengkeram dengan sempurna sehingga menimbulkan suara kasar. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mempercepat kerusakan komponen lain.

Periksa kondisi gear dan rantai secara berkala. Jika sudah aus, sebaiknya segera diganti satu set agar performa tetap optimal.

2. Rantai Kendur atau Terlalu Kencang

Penyetelan rantai yang tidak tepat juga menjadi penyebab umum munculnya suara berisik. Rantai yang terlalu kendur bisa bergesekan dengan komponen lain, sementara rantai yang terlalu kencang justru mempercepat keausan.