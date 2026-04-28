12 Penyebab Kuping Berdengung atau Tinnitus yang Perlu Diwaspadai, dari Kebiasaan Sehari-hari hingga Penyakit Serius

Ilustrasi kuping dengung (Freepik)
JawaPos.com – Kuping berdengung atau tinnitus menjadi keluhan yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini ditandai dengan munculnya suara seperti dengingan, siulan, atau desisan di telinga tanpa adanya sumber suara dari luar.
Meski terlihat sepele, kuping berdengung sebenarnya bukanlah penyakit, melainkan gejala dari kondisi tertentu. Dalam beberapa kasus, tinnitus hanya terjadi sementara. Namun, pada kondisi lain, gejala ini bisa berlangsung lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Penyebab kuping berdengung pun beragam, mulai dari faktor ringan seperti penumpukan kotoran telinga hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa saja pemicunya agar dapat melakukan pencegahan dan penanganan yang tepat.
Dilansir dari laman kesehatan Halodoc dan Alodokter, berikut ini beberapa penyebab kuping berdengung yang perlu diketahui.
Baca Juga:10 Penyebab Asam Urat Tinggi yang Perlu Diwaspadai, Mulai dari Pola Makan hingga Gaya Hidup
1. Paparan Suara Keras
Paparan suara keras dalam waktu lama menjadi penyebab paling umum tinnitus. Misalnya, mendengarkan musik dengan volume tinggi melalui earphone atau bekerja di lingkungan bising. Suara keras dapat merusak sel rambut di telinga bagian dalam (koklea).
2. Penumpukan Kotoran Telinga
Kotoran telinga yang menumpuk dapat menyumbat saluran telinga dan mengganggu pendengaran. Kondisi ini bisa memicu tekanan di dalam telinga yang menyebabkan sensasi berdengung.
3. Infeksi Telinga
Infeksi telinga tengah (otitis media) dapat menyebabkan perubahan tekanan dan peradangan di dalam telinga. Hal ini sering menimbulkan gejala tinnitus disertai nyeri atau gangguan pendengaran.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban