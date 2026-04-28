9 Penyebab Mata Kaki Bengkak: Kenali Gejala, Risiko, dan Cara Mengatasinya sejak Dini

Ilustrasi mata kaki bengkak (Freepik)
JawaPos.com - Mata kaki bengkak sering dianggap sebagai kondisi sepele, padahal bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang lebih serius. Pembengkakan ini biasanya terjadi akibat penumpukan cairan di jaringan sekitar kaki, yang dalam dunia medis dikenal sebagai edema. Kondisi ini bisa dialami siapa saja, mulai dari anak muda hingga lansia, tergantung pada penyebab yang mendasarinya.
Dalam aktivitas sehari-hari, banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan sederhana seperti duduk terlalu lama atau pola makan tinggi garam dapat memicu pembengkakan pada kaki. Selain itu, faktor medis seperti gangguan jantung, ginjal, hingga sirkulasi darah juga berperan besar terhadap kondisi ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebabnya agar bisa ditangani dengan tepat.
Melansir dari laman kesehatan Halodoc dan Alodokter, berikut adalah penjabaran mendalam mengenai faktor-faktor utama penyebab mata kaki bengkak:
1. Cedera atau Trauma pada Kaki
Cedera menjadi penyebab paling umum dari mata kaki bengkak. Keseleo, terjatuh, atau benturan keras dapat menyebabkan jaringan di sekitar pergelangan kaki mengalami peradangan. Tubuh secara alami akan merespons cedera tersebut dengan meningkatkan aliran darah ke area yang terluka, sehingga terjadi pembengkakan.
Selain itu, penggunaan alas kaki yang tidak sesuai juga bisa memicu cedera ringan yang berujung pada pembengkakan. Jika disertai nyeri hebat atau sulit berjalan, sebaiknya segera periksakan ke dokter.
2. Duduk atau Berdiri Terlalu Lama
Kebiasaan duduk atau berdiri dalam waktu lama dapat menghambat aliran darah, terutama di bagian kaki. Hal ini menyebabkan cairan menumpuk di area mata kaki, sehingga terlihat bengkak.
Kondisi ini sering dialami oleh pekerja kantoran atau orang yang berdiri dalam waktu lama. Untuk mengatasinya, disarankan untuk rutin bergerak atau mengangkat kaki agar sirkulasi darah tetap lancar.
3. Gangguan Sirkulasi Darah
