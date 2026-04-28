10 Penyebab Hidung Tersumbat tapi Tidak Pilek, Jangan Dianggap Sepele!

JawaPos.com – Hidung tersumbat identik dengan flu atau pilek. Namun, tidak sedikit orang mengalami kondisi hidung mampet tanpa disertai ingus atau gejala flu lainnya. Kondisi ini kerap membingungkan dan sering kali dianggap sepele.

Padahal, hidung tersumbat tanpa pilek bisa menjadi tanda adanya gangguan tertentu pada saluran pernapasan. Mulai dari reaksi alergi hingga masalah struktural di dalam hidung, semuanya dapat memicu gejala ini.

Dalam beberapa kasus, kondisi ini memang tidak berbahaya. Namun, jika berlangsung lama atau disertai gejala lain, hidung tersumbat bisa menandakan adanya masalah kesehatan yang perlu ditangani.

Melansir dari laman Alodokter dan Hellosehat, berikut ini sejumlah penyebab hidung tersumbat tapi tidak pilek yang perlu diketahui.

1. Alergi

Alergi menjadi penyebab paling umum hidung tersumbat tanpa pilek. Paparan alergen seperti debu, serbuk sari, atau bulu hewan dapat memicu peradangan di dalam hidung sehingga saluran napas menyempit.

2. Iritasi dari Udara

Paparan asap rokok, polusi, atau aroma menyengat seperti parfum bisa mengiritasi saluran hidung. Kondisi ini menyebabkan pembengkakan jaringan hidung tanpa disertai pilek.

3. Udara Dingin dan Kering