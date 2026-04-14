Motor Premium Suzuki Hamamatsu Edition Meluncur, Berapa Harga Jika Masuk RI?

Suzuki V-Strom 1050DE Edisi Hamamatsu. (dok.Suzuki)
JawaPos.com - Suzuki resmi memperkenalkan lima model edisi spesial bertajuk Hamamatsu Edition di pasar Spanyol. Deretan motor ini hadir dengan tampilan lebih premium serta tambahan aksesori eksklusif dibandingkan varian standar.
Kelima model yang mendapatkan sentuhan khusus tersebut meliputi V-Strom 1050 Tech, V-Strom 1050DE, GSX-S1000GT, GSX-S1000GX, dan GSX-S1000. Setiap unit dibekali detail khusus berupa emblem dan stiker eksklusif yang ditempatkan di area tangki bahan bakar serta fairing samping, memberikan identitas berbeda yang lebih elegan.
Perlu dicatat, pembaruan ini berbeda dengan paket grafis yang sebelumnya diperkenalkan oleh Suzuki GB untuk model GSX-S1000 dan GSX-8S. Paket grafis tersebut hanya berupa peningkatan visual tanpa tambahan aksesori, serta dijual terpisah.
Salah satu peningkatan paling menonjol pada Hamamatsu Edition adalah penggunaan knalpot Akrapovic yang tersemat pada GSX-S1000GT, GSX-S1000GX, dan GSX-S1000, memberikan performa sekaligus tampilan yang lebih sporty.
Untuk GSX-S1000GX, Suzuki menambahkan jok premium, grip setang berpemanas, windshield berwarna gelap, serta tas samping. Sementara GSX-S1000GT hadir dengan nuansa lebih sporty berkat jok bersulam, pemanas setang, pelindung tangki, dan side pannier.
Adapun GSX-S1000 Hamamatsu Edition turut dibekali jok bersulam serta pelindung tuas rem dan kopling. Motor ini tetap mengandalkan mesin DOHC 999cc berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga hingga 150 bhp dan torsi 78 lb-ft.
Di segmen petualang, V-Strom 1050DE juga mendapatkan peningkatan berupa grip berpemanas, perlindungan tambahan, serta lampu depan ekstra untuk menunjang perjalanan jarak jauh.
Dengan berbagai peningkatan tersebut, Suzuki Hamamatsu Edition menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan motor dengan tampilan eksklusif sekaligus fitur lebih lengkap tanpa harus melakukan modifikasi tambahan.
Peluang Masuk Indonesia
Secara pasar, peluang Hamamatsu Edition masuk ke Indonesia tergolong terbuka namun terbatas. Hal ini karena:
Sebagai gambaran, lini adventure Suzuki yang sudah dijual di Indonesia saat ini hanya V-Strom 250 SX dengan harga sekitar Rp60 jutaan.
