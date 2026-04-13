Honda Prelude di Tengah Titik Krisis Pabrikan Jepang Masih Bisa Bernafas

Foto: Honda Prelude. (Istimewa)
JawaPos.com - Kondisi industri otomotif Jepang salah satunya Honda saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari persaingan ketat dengan pabrikan Tiongkok, percepatan elektrifikasi, hingga perubahan preferensi konsumen global. Banyak produsen yang mulai kehilangan momentum di era kendaraan listrik.
Prelude, model sports hybrid masih mampu bernafas ditengah kondisi ini. Bahkan Honda juga melakukan perubahan strategi besar-besaran untuk bisa bertahan ditengah persaingan.
Varian sport hybrid tersebut mampu menjadi simbol arah baru elektrifikasi Honda. Penghargaan ini menegaskan komitmen Honda dalam menghadirkan kendaraan ramah lingkungan dengan mengedepankan sensasi berkendara (fun to drive), termasuk untuk pasar Indonesia.
Honda Prelude mengusung sistem hybrid dua motor khas Honda yang dipadukan dengan teknologi Honda S+ Shift, menghasilkan respons berkendara yang lebih cepat dan dinamis.
Berbeda dari kebanyakan mobil elektrifikasi yang fokus pada efisiensi, Prelude dirancang untuk tetap memberikan pengalaman berkendara yang sporty dan engaging.
Pengalaman tersebut diperkuat dengan integrasi suara mesin dan respons visual yang selaras dengan input pengemudi, sehingga terasa lebih intuitif.
Dari sisi desain, Prelude mengusung konsep “Unlimited Glide” dengan karakter bodi rendah dan lebar yang mencerminkan performa.
Siluetnya mengalir dari depan ke belakang, menciptakan kesan ringan dan aerodinamis.
Di dalam kabin, pendekatan human-centric design diterapkan melalui perbedaan karakter kursi pengemudi dan penumpang. Kombinasi warna biru dan putih semakin memperkuat identitas modern sekaligus emosional.
Respons di Indonesia
