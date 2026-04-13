Dony Lesmana Eko Putra
14 April 2026, 02.50 WIB

Hino dan Indonesia: Kolaborasi Panjang Membangun Transportasi yang Tangguh

Logo Hino bagian depan truk

JawaPos.com - Dalam dunia bisnis, ada dua pendekatan untuk bertahan: tumbuh cepat atau tumbuh kuat. Pilihan untuk tumbuh kuat adalah jalan yang tidak mudah, karena memerlukan konsistensi, ketahanan, dan komitmen jangka panjang, hal yang tidak semua perusahaan mampu capai. Di industri kendaraan niaga Indonesia, Hino Motors Ltd. memilih jalan tersebut melalui operasionalnya di tanah air.

Selama 43 tahun, Hino tidak hanya hadir, tetapi telah mengakar sebagai bagian penting dari denyut transportasi nasional. Bagi pelaku usaha, Hino bukan semata merek kendaraan.

Jenama ini adalah mitra yang menjaga kelancaran distribusi barang, mendukung proyek berjalan sesuai rencana, dan memastikan roda ekonomi terus berputar.

Sepak terjang Hino hingga kini bukan sekadar hitungan waktu, melainkan menjadi pembuktian konsistensi dalam membangun kepercayaan.

Dengan pendekatan menyeluruh yang meliputi manufaktur, pengembangan sumber daya manusia, hingga layanan purna jual, Hino menjamin setiap kendaraan yang digunakan di lapangan didukung oleh ekosistem yang kokoh.

Meski industri otomotif nasional menghadapi tekanan dan penurunan pasar, performa Hino tetap solid. Sepanjang tahun 2025, misalnya, Hino berhasil mencatatkan penjualan 20.517 unit, bahkan ketika pasar kendaraan niaga nasional turun 12% menjadi 64.181 unit. Pencapaian ini adalah hasil dari strategi berjangka panjang yang mengedepankan kualitas dan keberlanjutan.

Produk Unggulan: Mendukung Logistik dari Kota hingga Pelosok

Keunggulan Hino terletak pada portofolio produknya yang menjangkau hampir semua sektor transportasi:

  • Hino 500 Series sebagai andalan distribusi antarkota dengan penjualan 11.710 unit dan pangsa pasar mencapai 56%.
  • Hino 300 Series untuk kebutuhan logistik perkotaan dengan penjualan 8.712 unit dan pangsa pasar sebesar 21%.
  • Hino 700 Series yang difokuskan pada kebutuhan heavy duty di sektor tambang dan konstruksi.
  • Hino Bus sebagai penyokong transportasi publik.

Dominasi Hino di pasar medium duty truck selama lebih dari 25 tahun membuktikan posisinya sebagai pemimpin pasar.

Produk-produk Hino tidak hanya memenuhi kebutuhan transportasi, tetapi juga menjadi tulang punggung distribusi nasional—menghubungkan kegiatan produksi dengan konsumsi, kota dengan desa, serta industri dengan masyarakat.

