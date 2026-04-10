Dony Lesmana Eko Putra
11 April 2026, 04.57 WIB

Mitsubishi Fuso Bidik Industri Cold Chain Indonesia, Siapkan Truk dan Layanan Digital Terintegrasi

Talkshow "Peluang dan Tantangan Industri Cold Chain di Indonesia di hari kedua pameran GIICOMVEC 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/4). (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Mitsubishi Fuso mempertegas komitmennya mendukung industri cold chain (rantai pasok dingin) di Indonesia dengan menghadirkan lini truk lengkap serta layanan berbasis teknologi digital. Langkah ini menjawab kebutuhan logistik modern yang menuntut efisiensi dan keandalan distribusi produk sensitif suhu.

Melalui PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Mitsubishi Fuso menawarkan berbagai pilihan kendaraan mulai dari truk ringan hingga medium duty, yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan distribusi berpendingin.

Direktur Sales & Marketing KTB, Aji Jaya, menyebutkan bahwa kesiapan armada menjadi kunci utama dalam mendukung sektor logistik, terutama cold chain yang terus berkembang di Indonesia.

"Selain produk, Mitsubishi Fuso juga mengandalkan jaringan layanan yang luas dengan lebih dari 200 diler di seluruh Indonesia, didukung teknisi terlatih guna memastikan operasional kendaraan tetap optimal," ungkapnya saat ditemui JawaPos di ajang GIICOMVEC 2026 (9/4).

Menurutnya, untuk meningkatkan efisiensi, Fuso menghadirkan konsep Zero Down Time melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi kendaraan sekaligus suhu muatan secara real-time, sehingga kualitas barang tetap terjaga selama proses distribusi.

Tak hanya itu, perusahaan juga tengah mengembangkan layanan one stop service khusus cold chain, yang memungkinkan kendaraan mendapatkan perawatan sekaligus penanganan muatan berpendingin saat berada di bengkel. Jakarta menjadi kota percontohan untuk implementasi awal layanan ini.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem cold chain nasional. Di lokasi yang sama Risal Wasal, Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan RI menambahkan bahwa kebutuhan distribusi berpendingin sangat penting, terutama untuk wilayah 3T dan sektor pariwisata yang membutuhkan pengiriman produk segar.

"Pengembangan jaringan logistik cold chain kini difokuskan pada berbagai koridor utama seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Indonesia Timur, termasuk dukungan transportasi multimoda yang dilengkapi sistem pendingin," kata Risal.

Dengan dukungan regulasi, standardisasi kendaraan, serta pemanfaatan big data untuk efisiensi distribusi, industri cold chain dinilai memiliki potensi besar untuk menekan biaya logistik nasional.

Kolaborasi antara pelaku industri seperti Mitsubishi Fuso dan pemerintah diharapkan mampu mempercepat pengembangan rantai pasok dingin yang lebih modern, efisien, dan kompetitif di Indonesia.

Artikel Terkait
Mitsubishi Fuso Pamerkan Canter hingga Fighter X di GIICOMVEC 2026, Usung Zero Down Time - Image
Otomotif

Mitsubishi Fuso Pamerkan Canter hingga Fighter X di GIICOMVEC 2026, Usung Zero Down Time

08 April 2026, 21.30 WIB

Mitsubishi Fuso Siagakan Bengkel 24 Jam Saat Mudik Lebaran 2026, Armada Logistik Dijamin Tanpa Downtime - Image
Otomotif

Mitsubishi Fuso Siagakan Bengkel 24 Jam Saat Mudik Lebaran 2026, Armada Logistik Dijamin Tanpa Downtime

05 Maret 2026, 21.28 WIB

Penjualan Mitsubishi Fuso Februari 2026 Tembus 2.618 Unit, Tetap Jadi Truk Terlaris di Indonesia - Image
Otomotif

Penjualan Mitsubishi Fuso Februari 2026 Tembus 2.618 Unit, Tetap Jadi Truk Terlaris di Indonesia

13 Maret 2026, 14.30 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

