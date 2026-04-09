Kendaraan Niaga Listrik Makin Relevan, DFSK Andalkan Gelora E di GIICOMVEC 2026

JawaPos.com - Kendaraan niaga berbasis listrik kini semakin menarik perhatian, terutama di tengah tuntutan akan efisiensi operasional dan keperluan transportasi bisnis yang lebih fleksibel.

Hal ini terlihat jelas dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026, di mana PT Sokonindo Automobile menghadirkan DFSK Gelora E sebagai salah satu andalan di pasar kendaraan komersial.

Partisipasi Gelora E dalam pameran tersebut menegaskan bahwa tren kendaraan listrik tak lagi terbatas pada mobilitas personal, melainkan mulai membuka peluang lebih besar untuk mendukung kebutuhan usaha dan logistik ringan secara signifikan.

DFSK Gelora E Bidik Kebutuhan Operasional Harian

DFSK Gelora E hadir sebagai kendaraan niaga ringan berbasis listrik yang ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha harian.

Model ini tersedia dalam dua varian, yaitu Blind Van dan Mini Bus, sehingga penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang berbeda-beda.

Untuk sektor bisnis, model ini dinilai cukup relevan untuk mendukung kebutuhan distribusi barang, operasional logistik perkotaan, antar jemput karyawan, layanan shuttle, hingga transportasi pendukung pariwisata.

Bisa Dipakai untuk Angkut Barang dan Penumpang

Varian Mini Bus dari Gelora E mampu menampung hingga 7 penumpang, yang membuatnya cukup fleksibel untuk kebutuhan mobilitas penumpang dalam skala usaha. Sementara itu, varian Blind Van menawarkan ruang kabin yang lebih lapang untuk kebutuhan kargo.

Dengan dimensi panjang 4.500 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 2.000 mm, varian ini dirancang untuk mendukung kebutuhan distribusi barang dalam aktivitas bisnis harian, terutama di area perkotaan.