Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
09 April 2026, 06.02 WIB

Toyota Bawa Hilux Rangga Versi Logistik hingga Pemadam di GIICOMVEC 2026

Toyota hadir di GIICOMVEC 2026 dengan Hilux Rangga dalam berbagai versi konversi. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Toyota-Astra Motor (TAM)  di ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 lewat tema “Multi Solution for All”, Toyota membawa sejumlah kendaraan niaga untuk mendukung kebutuhan bisnis di berbagai sektor. 

Sorotan utamanya adalah Toyota Hilux Rangga, yang kali ini ditampilkan dalam beragam versi konversi sesuai kebutuhan operasional di lapangan mulai 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pabrikan Jepang tersebut menunjukkan bahwa Hilux Rangga bukan hanya sekadar pikap niaga biasa, melainkan kendaraan kerja yang bisa disesuaikan untuk banyak kebutuhan usaha.

Mulai dari logistik UMKM, distribusi barang, layanan publik, pertanian, hingga operasional di sektor pertambangan, Hilux Rangga diposisikan sebagai kendaraan niaga serbaguna yang fleksibel.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Bansar Maduma, mengatakan Toyota ingin menghadirkan solusi yang benar-benar dekat dengan kebutuhan pelaku usaha di Indonesia.

"Kebutuhan kendaraan niaga saat ini tidak lagi seragam. Setiap sektor memiliki kebutuhan operasional yang berbeda, sehingga kendaraan yang fleksibel menjadi semakin penting," ujarnya, Rabu (8/4) di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Dirancang untuk Kebutuhan Bisnis Harian

Sebagai kendaraan niaga yang menyasar segmen business to business (B2B), Hilux Rangga membawa sejumlah keunggulan yang dirancang untuk menunjang operasional harian.

Mobil ini memiliki daya angkut hingga 1,2 ton, dek belakang rata dengan bukaan tiga arah, serta desain bonnet yang memberikan kenyamanan dan visibilitas lebih baik bagi pengemudi.

Toyota juga menyediakan pilihan mesin bensin dan diesel, agar konsumen bisa menyesuaikan kendaraan dengan kebutuhan penggunaan dan karakter usaha masing-masing.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Hino Ungkap Masalah Besar di Balik Kecelakaan Kendaraan Niaga di Indonesia - Image
Otomotif

Hino Ungkap Masalah Besar di Balik Kecelakaan Kendaraan Niaga di Indonesia

10 April 2026, 05.09 WIB

Kendaraan Niaga Listrik Makin Relevan, DFSK Andalkan Gelora E di GIICOMVEC 2026 - Image
Otomotif

Kendaraan Niaga Listrik Makin Relevan, DFSK Andalkan Gelora E di GIICOMVEC 2026

09 April 2026, 22.27 WIB

Isuzu Traga Kini Pakai AC di GIICOMVEC 2026, Ini Alasannya - Image
Otomotif

Isuzu Traga Kini Pakai AC di GIICOMVEC 2026, Ini Alasannya

09 April 2026, 00.56 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore