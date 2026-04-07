Dony Lesmana Eko Putra
07 April 2026, 18.29 WIB

Motor Emmo JVX GT Viral untuk MBG, Cocok atau Malah Kurang Efisien? Simak Spesifikasi dan Harganya

Hasil tangkapan layar terkai motor listrik EMMO yang berstiker Badan Gizi Nasional. (Istimewa)

JawaPos.com - Motor listrik Emmo JVX GT mendadak menjadi pusat perhatian di kalangan warganet setelah viral di media sosial. Motor ini dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana dikabarkan akan digunakan sebagai kendaraan operasionalnya. Dengan desain yang menyerupai motor trail, bodi tinggi, dan kesan “kendaraan medan berat,” tak heran jika kehadirannya langsung mencuri perhatian banyak pihak. 

Namun, di balik tampilannya yang tangguh, muncul pertanyaan krusial: apakah motor seperti Emmo JVX GT benar-benar sesuai untuk kebutuhan logistik program MBG? Pertanyaan ini sangat relevan, mengingat kendaraan operasional untuk pengiriman makanan tidak hanya dituntut tangguh di lapangan tetapi juga harus efisien, praktis, hemat biaya, mudah perawatan, serta mendukung pola kerja yang intens setiap harinya.

Nama Emmo JVX GT mencuat ke permukaan setelah sebuah video menampilkan deretan motor dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN) tersebar luas di dunia maya. Dalam video tersebut, motor-motor yang diduga sebagai Emmo JVX GT ini terlihat memiliki desain khas adventure dengan postur tinggi dan tampilan semi-off-road.

Spesifikasi Emmo JVX GT

Berbicara soal produk, Emmo JVX GT bukanlah sekadar motor listrik biasa. Kendaraan ini dirancang khusus sebagai motor listrik bergaya adventure atau off-road ringan yang mampu melewati berbagai kondisi medan. Tidak seperti motor listrik perkotaan pada umumnya, Emmo JVX GT menawarkan spesifikasi yang mendukung kebutuhan penggunaan di medan beragam. 

Berdasarkan informasi dari laman resmi, spesifikasi motor utama Emmo JVX GT : 

  • Harga: sekitar Rp 56,8 juta
  • Motor penggerak: BLDC
  • Daya: 3.800 watt (rated) / 7.000 watt (peak)
  • Kecepatan maksimum: 80 km/jam
  • Baterai: 72V 31Ah
  • Jarak tempuh klaim: 70 km
  • Fast charging: 30%–80% sekitar 1 jam
  • Kompatibel dual battery
  • Ground clearance: 320 mm
  • Bobot kosong: 110 kg
  • Kapasitas angkut: 200 kg
  • Ban: dual purpose 19 inci depan dan 18 inci belakang
  • Rem: cakram depan-belakang dengan CBS
  • Fitur lain: panel digital, smart gear box, suspensi belakang adjustable

Dari angka di atas, terlihat bahwa Emmo JVX GT memang punya karakter yang cukup berbeda dibanding motor listrik harian yang umumnya dipakai di kota.

Emmo JVX GT memang punya spesifikasi yang cukup impresif untuk ukuran motor listrik: bertenaga, ground clearance tinggi, kapasitas angkut besar, dan desain siap medan campuran. Namun jika dikaitkan dengan operasional MBG, relevansinya sangat bergantung pada konteks penggunaan.

