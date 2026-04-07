Motor Emmo JVX GT Viral untuk MBG, Cocok atau Malah Kurang Efisien? Simak Spesifikasi dan Harganya

JawaPos.com - Motor listrik Emmo JVX GT mendadak menjadi pusat perhatian di kalangan warganet setelah viral di media sosial. Motor ini dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana dikabarkan akan digunakan sebagai kendaraan operasionalnya. Dengan desain yang menyerupai motor trail, bodi tinggi, dan kesan “kendaraan medan berat,” tak heran jika kehadirannya langsung mencuri perhatian banyak pihak.

Namun, di balik tampilannya yang tangguh, muncul pertanyaan krusial: apakah motor seperti Emmo JVX GT benar-benar sesuai untuk kebutuhan logistik program MBG? Pertanyaan ini sangat relevan, mengingat kendaraan operasional untuk pengiriman makanan tidak hanya dituntut tangguh di lapangan tetapi juga harus efisien, praktis, hemat biaya, mudah perawatan, serta mendukung pola kerja yang intens setiap harinya.

EMMO JVX GT

Emmo JVX GT Viral Terkait Program MBG

Nama Emmo JVX GT mencuat ke permukaan setelah sebuah video menampilkan deretan motor dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN) tersebar luas di dunia maya. Dalam video tersebut, motor-motor yang diduga sebagai Emmo JVX GT ini terlihat memiliki desain khas adventure dengan postur tinggi dan tampilan semi-off-road.

Spesifikasi Emmo JVX GT

Berbicara soal produk, Emmo JVX GT bukanlah sekadar motor listrik biasa. Kendaraan ini dirancang khusus sebagai motor listrik bergaya adventure atau off-road ringan yang mampu melewati berbagai kondisi medan. Tidak seperti motor listrik perkotaan pada umumnya, Emmo JVX GT menawarkan spesifikasi yang mendukung kebutuhan penggunaan di medan beragam.

Berdasarkan informasi dari laman resmi, spesifikasi motor utama Emmo JVX GT :

Harga: sekitar Rp 56,8 juta

Motor penggerak: BLDC

Daya: 3.800 watt (rated) / 7.000 watt (peak)

Kecepatan maksimum: 80 km/jam

Baterai: 72V 31Ah

Jarak tempuh klaim: 70 km

Fast charging: 30%–80% sekitar 1 jam

Kompatibel dual battery

Ground clearance: 320 mm

Bobot kosong: 110 kg

Kapasitas angkut: 200 kg

Ban: dual purpose 19 inci depan dan 18 inci belakang

Rem: cakram depan-belakang dengan CBS

Fitur lain: panel digital, smart gear box, suspensi belakang adjustable Dari angka di atas, terlihat bahwa Emmo JVX GT memang punya karakter yang cukup berbeda dibanding motor listrik harian yang umumnya dipakai di kota.