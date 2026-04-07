Spesifikasi Motor Listrik MBG Emmo JVX GT, Harga Rp 49 Jutaan

JawaPos.com-Operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut-sebut bakal menggunakan puluhan motor listrik dengan harga Rp 49 jutaan. Hal ini tampak viral di media sosial dengan penampilan motor listrik yang masih terbungkus plastik.

Menariknya, motor tersebut tampak telah disematkan stiker Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, pengadaan ini merupakan bagian dari perencanaan anggaran pada 2025 yang mana motor listrik ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, terutama bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dikutip laman resmi BGN.

Sementara itu, dia membantah terkait kabar adanya 70 ribu unit motor listrik yang akan dibagikan. Dirinya mengklarifikasi bahwa jumlahnya tak sampai setengahnya.

“Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.

Motor yang dimaksud diduga merupakan motor listrik bergaya trail, yakni Emmo JVX GT. Kendaraan ini sudah tercantum dalam katalog elektronik terpusat milik LKPP yang digunakan untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. Melalui platform Inaproc, pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa proses tender panjang, sekaligus mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Harga yang tercantum sebesar Rp49,95 juta sudah termasuk PPN 12 persen, meski masih berstatus off the road dan belum mencakup garansi. Sementara itu, di situs resmi Emmo, motor ini dipasarkan dengan harga Rp 56,8 juta. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) produk ini mencapai 48,5 persen.