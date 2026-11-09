Logo JawaPos
HomeOto Dan Tekno
Author avatar - Image
Penulis: Mellyna Putri Diniar
Selasa, 10 November 2026 | 05.47 WIB

Renault Garap Robot Militer Nirawak, Perluas Peran Industri Otomotif Eropa di Sektor Pertahanan

Ilustrasi kendaraan darat nirawak Forefront Concept yang dikembangkan Renault Group bersama perusahaan pertahanan Belgia, John Cockerill, untuk mendukung operasi militer dan sipil (Electrek) - Image

Ilustrasi kendaraan darat nirawak Forefront Concept yang dikembangkan Renault Group bersama perusahaan pertahanan Belgia, John Cockerill, untuk mendukung operasi militer dan sipil (Electrek)

JawaPos.com - Produsen otomotif Prancis, Renault Group, mulai merambah pengembangan kendaraan robotik untuk kebutuhan militer melalui Forefront Concept, sebuah kendaraan darat listrik nirawak yang dirancang beroperasi di medan sulit dan wilayah berisiko tinggi. Proyek ini menandai semakin eratnya keterlibatan industri otomotif Eropa dalam pengembangan teknologi pertahanan di tengah meningkatnya kebutuhan sistem militer tanpa awak.

Dilansir dari Electrek, Senin (9/11), kendaraan tersebut dikembangkan melalui kerja sama Renault dengan perusahaan teknologi pertahanan Belgia, John Cockerill. Keduanya menggabungkan keahlian Renault dalam pengembangan kendaraan listrik dan produksi industri berskala besar dengan pengalaman John Cockerill dalam sistem pertahanan. Forefront dirancang modular agar dapat diproduksi lebih cepat dengan biaya terkendali serta disesuaikan untuk berbagai kebutuhan operasional.

Menurut pengumuman Renault pada 3 November, Forefront memiliki penggerak empat roda, sistem kemudi empat roda, serta dua motor listrik. Kendaraan ini ditargetkan mampu menempuh jarak sekitar 400 kilometer, yang dapat diperpanjang menggunakan sistem penambah jangkauan. Selain itu, kapasitas angkutnya mencapai satu ton sehingga memungkinkan kendaraan membawa berbagai perlengkapan untuk mendukung operasi di medan berat.

Penggunaannya tidak terbatas pada pengangkutan logistik militer. Forefront juga dirancang mendukung pengintaian dan pengumpulan informasi, penanggulangan drone, bantuan tembakan, hingga evakuasi. Untuk kebutuhan sipil, kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan dalam operasi perlindungan masyarakat, pengiriman logistik, serta pekerjaan di lokasi berbahaya atau sulit dijangkau. Kemampuan pengendalian jarak jauh memungkinkan personel menjalankan misi tanpa harus berada langsung di kawasan berisiko.

CEO Renault Group François Provost mengatakan proyek tersebut memperlihatkan potensi keahlian industri otomotif dalam mendukung pengembangan kendaraan darat nirawak. "Forefront Concept, yang dikembangkan bersama John Cockerill, menunjukkan kontribusi keahlian industri dan teknologi Renault Group terhadap sektor strategis seperti kendaraan darat nirawak, yang diperkirakan memiliki beragam penerapan di sektor sipil maupun militer pada tahun-tahun mendatang," ujarnya. 

Sementara itu, CEO John Cockerill Jean-Luc Maurange menilai Forefront mencerminkan kemunculan generasi baru sistem robotik darat. Menurutnya, "Platform ini memadukan mobilitas, otonomi, dan komunikasi taktis untuk meningkatkan kemampuan operasional sekaligus mengurangi paparan bahaya terhadap prajurit." Dia juga menyebut arsitektur robotik modular yang dikembangkan bersama Renault memungkinkan kendaraan ditingkatkan kapasitasnya dan diproduksi dalam skala industri.

Di balik pengembangan tersebut, pembagian tugas kedua perusahaan cukup jelas. Renault bertanggung jawab merancang platform kendaraan, termasuk pemanfaatan komponen otomotif yang telah teruji, sistem penggerak, dan baterai.

Sementara itu, John Cockerill mengembangkan teknologi pengoperasian jarak jauh, fungsi otonomi, integrasi sistem misi, serta penyesuaian kendaraan untuk kebutuhan militer. Pengalaman perusahaan Belgia tersebut dalam kendaraan lapis baja juga mendukung ketahanan dan kemampuan adaptasi Forefront di lapangan.

Menurut laporan Le Monde, Renault telah mengembangkan konsep robot darat ini selama lebih dari setahun setelah didekati Direktorat Jenderal Persenjataan Prancis untuk membantu menekan biaya dan waktu produksi peralatan militer.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Chery Perkenalkan Mobo, Robot Setinggi 90 Cm yang Bisa Diajak Bicara dalam 20 Bahasa - Image
Teknologi

Chery Perkenalkan Mobo, Robot Setinggi 90 Cm yang Bisa Diajak Bicara dalam 20 Bahasa

Senin, 26 Oktober 2026 | 16.41 WIB

Lepas Pamerkan Teknologi Parkir Cerdas dan Robot AiMOGA di Ajang Otomotif Global - Image
Otomotif

Lepas Pamerkan Teknologi Parkir Cerdas dan Robot AiMOGA di Ajang Otomotif Global

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.45 WIB

Angkatan Darat AS Uji Robot Humanoid untuk Perang saat Teknologi Belum Memenuhi Target Militer - Image
Teknologi

Angkatan Darat AS Uji Robot Humanoid untuk Perang saat Teknologi Belum Memenuhi Target Militer

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02.36 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore