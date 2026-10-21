Angkatan Darat AS Uji Robot Humanoid untuk Perang saat Teknologi Belum Memenuhi Target Militer

JawaPos.com - Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) menguji potensi robot humanoid untuk mendukung operasi militer, mulai dari membersihkan rintangan hingga memadamkan kebakaran. Melalui kompetisi xTechHumanoid, militer AS menilai kesiapan teknologi robot untuk misi berisiko tinggi sekaligus memetakan keterbatasan yang masih harus diatasi.

Dilansir dari Defense News, Selasa (20/10/2026), lima perusahaan terpilih sebagai pemenang, yakni ACES Group, IHMC Robotics, Hydroplane Limited, Ras Labs, dan Velocity Explorations. Kepala Teknologi Angkatan Darat AS Alex Miller mengatakan, program itu bertujuan mengidentifikasi "masalah, kebutuhan misi, dan peluang" yang paling sesuai untuk robot humanoid.

"xTech merupakan metode kami untuk memetakan industri dan mempercepat pengembangan teknologi yang menjanjikan, alih-alih terjebak dalam kajian yang memakan waktu bertahun-tahun," ujarnya.

Miller menambahkan, "Robot humanoid merupakan bagian dari upaya otonomi yang lebih luas untuk memperluas jenis dan kemampuan platform robotik serta komponen yang dapat disediakan industri bagi beragam misi." Pendekatan ini memungkinkan militer mempercepat pemanfaatan teknologi komersial untuk mendukung kebutuhan pertahanan.

Dari 103 proposal yang masuk, Angkatan Darat AS memilih 10 finalis yang masing-masing menerima USD 25.000 atau sekitar Rp451 juta, dengan kurs Rp18.040 per dolar AS. Lima pemenang ditentukan melalui pengujian langsung berdasarkan kegunaan militer, kelayakan teknis, dan kematangan teknologi.

Skenarionya mencakup pengamanan pos pemeriksaan, melintasi celah, membersihkan rintangan, dan memadamkan kebakaran. Militer juga menguji sensor termal, daya tahan baterai, serta kemampuan otonom robot.

Namun, sejumlah persyaratan masih melampaui kemampuan teknologi saat ini. Robert Griffin, peneliti senior IHMC Robotics, mengatakan kepada Military Times, "Setiap kemampuan yang dirumuskan dalam persyaratan itu, jika dinilai satu per satu, sudah melampaui apa yang dapat dicapai dengan teknologi mutakhir saat ini."

Dia mencontohkan, "Belum ada robot yang mampu berlari dengan kecepatan 28 mil per jam sambil membawa beban 50 pon dan beroperasi selama 24 jam. Robot seperti itu belum ada di dunia." Karena itu, pengembang harus memprioritaskan kemampuan tertentu dalam demonstrasi.