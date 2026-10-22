Lepas Pamerkan Teknologi Parkir Cerdas dan Robot AiMOGA di Ajang Otomotif Global

JawaPos.com - Lepas memperkenalkan teknologi parkir cerdas pada kendaraan energi baru atau new energy vehicle (NEV) serta robot AiMOGA dalam rangkaian Global Elegant Lifestyle Week pada 18-24 Oktober di Wuhu, Tiongkok.

Melalui acara tersebut, peserta dari berbagai negara berkesempatan melihat penerapan teknologi otomotif dan robotika yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan mobilitas modern.

Lebih dari 300 partisipan global dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Termasuk mencoba sejumlah model kendaraan Lepas dan mengeksplorasi fitur yang ditawarkan. Salah satu teknologi yang menjadi perhatian adalah sistem bantuan parkir pada Lepas L8 PHEV yang dilengkapi Automated Parking Assist (APA) dan Remote Parking Assist (RPA).

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan pengalaman langsung bersama peserta dari berbagai negara dapat memberikan perspektif baru mengenai kebutuhan mobilitas sehari-hari.