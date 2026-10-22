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Nanda Prayoga
Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.45 WIB

Lepas Pamerkan Teknologi Parkir Cerdas dan Robot AiMOGA di Ajang Otomotif Global

Teknologi parkir cerdas ala Lepas. (Dok. Lepas) - Image

Teknologi parkir cerdas ala Lepas. (Dok. Lepas)

JawaPos.com - Lepas memperkenalkan teknologi parkir cerdas pada kendaraan energi baru atau new energy vehicle (NEV) serta robot AiMOGA dalam rangkaian Global Elegant Lifestyle Week pada 18-24 Oktober di Wuhu, Tiongkok.

Melalui acara tersebut, peserta dari berbagai negara berkesempatan melihat penerapan teknologi otomotif dan robotika yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan mobilitas modern.

Lebih dari 300 partisipan global dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Termasuk mencoba sejumlah model kendaraan Lepas dan mengeksplorasi fitur yang ditawarkan. Salah satu teknologi yang menjadi perhatian adalah sistem bantuan parkir pada Lepas L8 PHEV yang dilengkapi Automated Parking Assist (APA) dan Remote Parking Assist (RPA).

Vice Country Director Lepas Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan pengalaman langsung bersama peserta dari berbagai negara dapat memberikan perspektif baru mengenai kebutuhan mobilitas sehari-hari.

 “Melalui pengalaman berkendara secara langsung, Lepas ingin memahami bagaimana teknologi, kenyamanan, dan kemudahan dapat mendukung kebutuhan mobilitas yang semakin beragam. Interaksi dengan partisipan dari berbagai negara juga menjadi kesempatan untuk bertukar perspektif mengenai pengalaman berkendara sehari-hari, sekaligus menjadi masukan bagi Lepas dalam mengembangkan kendaraan dan pengalaman mobilitas yang semakin relevan dengan gaya hidup penggunanya,” ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director LEPAS Indonesia dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Editor: Diar Candra
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