Dashcam Makin Diburu, 70mai Perluas Jaringan Layanan, Bidik 20 Outlet hingga Akhir 2026

JawaPos.com - Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya dashcam sebagai perangkat keselamatan berkendara terus meningkat. Menangkap tren tersebut, produsen dashcam 70mai mempercepat ekspansi jaringan layanan dengan menambah Certified Flagship Store dan 70mai Point di berbagai kota.

Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-10, perusahaan menargetkan memiliki 20 outlet hingga akhir 2026, sekaligus memperkuat edukasi, layanan instalasi profesional, dan pengalaman konsumen di Tanah Air.

Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dashcam sebagai perangkat keselamatan berkendara, bukan sekadar aksesori kendaraan.

Jenama ini juga meresmikan tiga 70mai Point baru yang berlokasi di Shell MT Haryono (Jakarta Timur), Shell Raden Inten (Jakarta Timur), dan Shell Cut Mutia (Bekasi). Kehadiran tiga titik baru tersebut menggenapkan jaringan 70mai Point menjadi 10 cabang di Indonesia.

National Sales Manager 70mai Dashcam Felix Ferdinand mengatakan, saat ini perusahaan telah memiliki 10 Certified Flagship Store yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Dalam waktu dekat, jumlah tersebut akan kembali bertambah dengan pembukaan empat titik baru. Adapun target perusahaan adalah memiliki sekitar 20 outlet hingga akhir 2026.

“Kami ingin Certified Flagship Store bukan hanya menjadi tempat transaksi. Ini adalah pusat edukasi bagi masyarakat untuk mengenal teknologi dashcam, mencoba langsung produknya, berkonsultasi dengan teknisi, hingga mendapatkan layanan pemasangan yang benar,” ujar Felix.

Manajemen 70mai menegaskan komitmen perusahaan untuk memperluas jaringan layanan sekaligus menghadirkan inovasi teknologi keamanan berkendara yang lebih dekat bagi konsumen di Indonesia. (Istimewa)

Menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap dashcam terus meningkat seiring maraknya berbagai insiden lalu lintas yang viral di media sosial.

Banyak pengguna kini menyadari pentingnya rekaman video sebagai alat bukti ketika terjadi kecelakaan, sengketa di jalan, maupun proses klaim asuransi.