BMW Motorrad Luncurkan F 450 GS dan R 1300 RT di GIIAS 2026, Perkuat Lini Motor Premium

JawaPos.com - BMW Motorrad Indonesia memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperkenalkan dua model terbaru, yakni BMW F 450 GS dan BMW R 1300 RT. Peluncuran ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas jajaran produk sekaligus memperkuat eksistensinya di segmen sepeda motor premium di Indonesia.

Kedua model tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen dengan karakter berkendara yang berbeda, mulai dari pecinta petualangan hingga pengendara yang mengutamakan kenyamanan dalam perjalanan jarak jauh. Kehadiran F 450 GS dan R 1300 RT juga menegaskan komitmen BMW Motorrad dalam menghadirkan teknologi terbaru serta pengalaman berkendara premium bagi pasar Indonesia.

Selain meluncurkan produk baru, BMW Motorrad Indonesia juga mengungkapkan capaian bisnis yang mencatat pertumbuhan retail sales lebih dari 300 persen sepanjang 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Narin Thanawutthanant, Head of Regional Customer Support and Business Head Importer Markets BMW Motorrad Thailand and Importer Markets Southeast Asia, menyampaikan bahwa pertumbuhan signifikan BMW Motorrad Indonesia mencerminkan semakin kuatnya pasar sepeda motor premium di Indonesia serta meningkatnya minat konsumen terhadap produk yang menawarkan teknologi, performa, kenyamanan dan pengalaman berkendara kelas dunia.

"Indonesia menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan paling positif di kawasan. Kami sangat mengapresiasi pencapaian BMW Motorrad Indonesia yang berhasil membukukan pertumbuhan retail sales lebih dari 300 persen dan meraih penghargaan Importer of the Year,” ungkapnya di ICE BSD, Tangerang Selatan.

BMW F 450 GS menjadi salah satu model yang paling disorot dalam peluncuran kali ini. Motor terbaru dari keluarga GS tersebut dikembangkan untuk memberikan akses yang lebih luas bagi pengendara yang ingin memasuki dunia adventure riding khas BMW Motorrad.

Model ini dibekali layar TFT Display yang menyajikan berbagai informasi kendaraan secara digital, serta lima pilihan Riding Modes yang memungkinkan karakter motor disesuaikan dengan kondisi jalan dan gaya berkendara.

BMW Motorrad juga membekali F 450 GS dengan teknologi Easy Ride Clutch (ERC), fitur yang pertama kali diterapkan pada kelas ini. Teknologi tersebut dirancang untuk mengurangi intensitas penggunaan tuas kopling sehingga berkendara menjadi lebih nyaman, terutama ketika menghadapi lalu lintas padat maupun jalur dengan medan yang menantang.

Selain F 450 GS, BMW Motorrad turut memperkenalkan BMW R 1300 RT sebagai generasi terbaru motor sport touring premium. Model ini dikembangkan untuk memberikan kenyamanan tinggi dalam perjalanan jarak jauh tanpa mengurangi performa yang menjadi ciri khas BMW Motorrad.