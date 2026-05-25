Jaecoo J5 EV Meledak di Indonesia, 16 Ribu Unit Ludes dalam 4 Bulan

JawaPos.com - Di tengah persaingan pasar mobil listrik yang semakin panas, Jaecoo J5 EV justru tampil mencuri perhatian. Dalam waktu hanya empat bulan, SUV listrik bergaya premium ini sukses mencatat ribuan pengiriman dan masuk jajaran EV terlaris di Indonesia.

Capaian tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap SUV listrik modern dengan jarak tempuh jauh dan teknologi canggih terus mengalami peningkatan.

Jaecoo Indonesia mencatat pencapaian positif di pasar kendaraan listrik nasional. Hingga April 2026, sebanyak 16.000 unit Jaecoo J5 EV telah dikirimkan kepada konsumen di Tanah Air.

Dalam periode Januari hingga April 2026, SUV listrik yang dijuluki “The Real SUV” ini berhasil mencatat penjualan retail sebanyak 10.587 unit dan wholesales mencapai 11.006 unit. Angka tersebut menjadikan J5 EV sebagai salah satu mobil listrik terlaris di Indonesia pada awal tahun ini.

Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Jaecoo di segmen kendaraan energi baru atau New Energy Vehicle (NEV), khususnya di kategori SUV listrik premium.

Mobil tersebut hadir sebagai SUV listrik yang dirancang untuk kebutuhan mobilitas harian masyarakat modern. Mobil ini menawarkan jarak tempuh hingga 461 kilometer dalam sekali pengisian daya, serta mengedepankan kenyamanan dan efisiensi berkendara.

Selain J5 EV, Jaecoo juga menghadirkan lini Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) melalui model J7 SHS-P dan J8 SHS-P ARDIS. Kedua model tersebut dibekali teknologi Super Hybrid System (SHS) yang menggabungkan performa dan efisiensi untuk perjalanan jarak jauh.

Sebelumnya, J7 SHS-P sukses menuntaskan perjalanan Jakarta-Bali sejauh 1.377 kilometer. Sementara J8 SHS-P ARDIS berhasil mencatat rekor MURI sebagai mobil PHEV dengan jarak tempuh terjauh hingga 1.660 kilometer dalam satu kali pengisian daya dan bahan bakar.

Untuk merayakan pencapaian 16.000 unit J5 EV, Jaecoo Indonesia menggelar acara bertajuk “JAECOO Weekend Drive – Together for More” di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta.

Acara tersebut menjadi ajang berkumpulnya konsumen, komunitas, media, hingga pecinta otomotif dalam membangun ekosistem kendaraan premium modern di Indonesia.